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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Aralık 2018, Salı

Santrforsuz olmuyor

FENERBAHÇE dün akşam hücum hattı son derece güçlü bir rakibe karşı oynadı. Şöyle düşünün rakip takımın santrforu Diagne bütün Fenerbahçe takımından iki gol fazla atmıştı. Dolayısıyla da maçta Kasımpaşa'nın gol bulması sürpriz olmazdı.
Fenerbahçe son haftalarda izlediğimiz takıma Mehmet Ekici'yi dahil etmiş tek forvette de Frey'in yerine Slimani ile başlamıştı.
Önce burdan başlayalım.
Geride kalan haftalarda sadece bir gol atabilmiş Slimani'yi son haftaların en faydalı oyuncusu Frey'in yerine tercih etmek Koeman'ın başlangıçtaki en büyük hatasıydı. Diagne ile Slimani yer değişse maçın sonucu bambaşka olurdu!

UMUT VERMEDİLER...
Normalde lig ikincisi ve ligin en çok gol atan takımına karşı berabere kalmak dünyanın sonu değildir.
Ama Sarı-Lacivertliler bu maçı da kazanamayarak ileriki haftalar adına bırakın umut vermeyi en iyimser taraftarın bile ümitlerini kırdılar. Diagne'nin vuruşu kaleciden döndükten sonra Eduok'un attığı gol iptal edildi. Bazıları kural hatası bile olduğunu söylüyor.
Kimsenin ortak bir fikri yok gibi.
Bence zaten penaltı kararı çok ağırdı.
Eduok kendine büyük avantaj sağlıyor.
Vicdanım golün iptal edilmesini doğru söylüyor.

MAÇIN EN iYiSi DIAGNE
Attığı 2 golün dışında Fener'i çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SLIMANI
Düşüş devam ediyor. Ayakta zor durdu.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Santrforsuz olmuyor
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