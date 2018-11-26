Koeman sınıfta kaldı
Hatırlayabildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin böylesine ezildiği bir büyük maç izlemedim.
Maçın başından sonuna kadar Trabzonspor takımı Fenerbahçe'ye resmen havlu attırdı. Her ikili mücadeleyi kazandılar. Hakettikleri bir galibiyet aldılar. Fenerbahçe takımı için kötü bile oynadılar diyemiyorum.
Maçın bu skorla bitmesi biraz Harun'un gayreti ve Trabzonlu oyuncuların son vuruşlardaki beceri noksanlığından.
Fenerbahçe takımı bu skora şükretmeli.
Gelelim Koeman'a... Tek kelimeyle sınıfta kaldı. Maça yine çift forvet başladı. Orta sahayı tamamen Trabzon'a bıraktı.
OKLAR KOÇ'A DÖNER!
Valbuena ve Ayew de sahada gözükmeyince bütün yük Mehmet Topal ile Eljif'in omzuna bindi. Böyle olunca da bu iki oyuncu kayboldu. İşin daha da vahimi Koeman'ın sahadaki yanlışı göremeyişiydi.
Bir diğer hatası da 2. yarıda bir gol atıp 3 tane de pozisyona giren Trabzonspor sol beki Novak'a önlem alamayışıydı. Ali Koç ne yapıp etmeli bir kaynak yaratmalı ve bu takıma ciddi takviyeler yapmalı.
Böyle giderse oklar eninde sonunda kendisine dönecek.
MAÇIN EN iYİSi NOVAK-PEREIRA
Trabzon'un iki beki maçın en iyileriydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ AYEW-TOPAL
Ayew kayboldu.
Topal ise tam hazır değil.
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