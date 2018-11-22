Valbuena sahne alırsa Fener kazanır
İKİ takım arasındaki son maçlar gerilimi ve heyecanı çok yüksek maçlar oldu. Trabzon çalkantılı günler geçiriyor Burak ve Onur gibi iki önemli isim kadro dışı bırakıldı. Trabzon istenen seviyeden çok uzakta. Bu maçı çıkış maçı olarak görecekler.
SON KARŞILAŞMALAR UMUT VERDİ
KOEMAN'IN gelmesiyle Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Son 3 maçta ortaya konan performans taraftarı oldukça mutlu etti. Ve takımın kendine güveni geldi. Bunun devam etmesi için de kazanmaları gerekiyor.
TRABZON'DA DEFANS ZAAFI VAR
GALİBİYET Fenerbahçe'nin geleceğe daha umutla bakmasını sağlar ve Fenerbahçeli oyuncuları maça motive etmeye yeter.
Trabzonspor'un defansta büyük zaafları var. Bu da F.Bahçe için büyük avantaj.
3 YILDIZ MAÇIN KİLİT İSİMLERİ
F.BAHÇE'DE Islam Slimani, Frey ve özellikle de Valbuena öne çıkan isimler olacaktır.
Trabzon'da da Rodallega, Sosa oynarsa Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Fenerbahçe karşısında öne çıkan isimler olabilir.
FENER'İN TAKIM SAVUNMASI İYİ
F.BAHÇE' nin takım savunması daha iyi. Trabzon'un ise eksiği takım savunması.
Bu tip maçlarda orta sahalarda kazanılır ya da kaybedilir. Eljif ve M.Topal ikilisine Ayew ve Valbuena'nın vereceği destek önemli.
FREY'İN BASKISI ÇOK ÖNEMLİ
BU destek Fenerbahçe'yi orta sahada üstün kılabilir. Özellikle Frey'in ön bölgede yapacağı baskı Trabzon defansını hataya sürükleyebilir.
Ve kapılan toplarla da Fenerbahçe istediği golleri bulup maçı kazanabilir.
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