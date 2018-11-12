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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 12 Kasım 2018, Pazartesi

Koeman’ın farkı!

VALBUENA oynamaya başlamadan 10 maçta 7 gol atabilmiş bir Fenerbahçe vardı. Son 3 maçta Fransız yıldızın oynamaya başlamasıyla Fenerbahçe 6 gol attı.
Fenerbahçe'nin ön tarafta yaşadığı sıkıntıları şu an için Valbuena çözmüş gözüküyor.
Koeman'ın takımı, iki forvetle sahaya çıkıp, orta sahada bir kişi eksilmelesine rağmen defansif yönden de bir sıkıntı yaşamadı.
Anderlecht ve Alanya maçlarında defansif kurgu da doğruydu.
Daha enteresan tarafı da Fenerbahçe de her maçta yeni kahramanlar ortaya çıkıyor.
Dün geceki maçta da Frey ve Isla ikilisi karşılaşmanın en başarılı isimleri oldular.

FREY MÜTHİŞTİ
Koeman'ın ön liberoda Eljif'in yanında Isla'yı oynatmasını maçtan önce yadırgasak da Şili'li oyuncu, ön liberoda sağ bekten çok daha iyi bir performans gösterdi ve maçın yıldızlarından biri oldu.
Frey'in de maçlarda ortaya koyduğu performans gözardı edilecek gibi değil.
Bir orta saha oyuncusu kadar çok koşuyor, takım savunmasına katkı sağlıyor ve golünü de atarak artık skora da katkı yapıyor.
İlk devreyi çok başarılı oynayan ve taraftara umut veren bir F.Bahçe seyrettik. İkinci yarıda ise perşembe akşamı oynanan maçın da etkisi ile skoru koruyup 3 puanı almak isteyen bir Fenerbahçe vardı sahada. Şu görüldü ki; bu takım birkaç maç seri yakalarsa yukarılara çıkacaktır.

MAÇIN İYİSİ: ISLA
Verilen görevi harfiyen yerine getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SLIMANI
Cezayirli forvet hücumda etkisiz kaldı.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Koeman’ın farkı!
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