İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Kasım 2018, Cuma

Mutlu gece

İLK devre bittiğinde istatistiklere baktığımızda topla oynama yüzde 65'e 35 Anderlecht'in lehineydi.
Faullerde ise Anderlecht 12, Fenerbahçe'nin sadece 3 faul yaptığını gördük. Topu rakibe veren oyunu kendi sahasında kabul eden Sarı-Lacivertliler, rakibe de uzak oynayınca Anderlecht çok rahat pas yaptı. Buna karşın yetenekleri sınırlı olduğu için kaleci Harun'u neredeyse hiç zorlayamadı.
Fenerbahçe ise topla daha az oynamasına rağmen rakip kaleye her gittiği pozisyonda gole çok yaklaştı.
Slimani'nin kafa vuruşları biraz düzgün olabilseydi zaten ilk devre maç kopardı.

KOEMAN'IN TERCİHİ
Oyunu Anderlecht'e teslim etmenin bir başka nedeni de Koeman'ın çift forvetle maça başlamasıydı.
Orta sahadan bir kişi eksilip bütün yük Eljif ile Jailson'a binince o bölgede kalabalık olan Anderlecht rahat dahat pas yaptı.
Bugün herkes eminim ki Valbuena'dan bahsedecek.
Dün gecenin yıldızı olduğunu söyleyecek. Tabi bakış açısına bağlı. Benim için Hasan Ali ve Eljif'in ortaya koyduğu performans ve sergiledikleri mücadele Valbuena'nın çok önünde. Bu yüzden bir sıralama yapmam gerekirse 1-Hasan Ali 2-Eljif 3-Valbuena derim.
Fenerbahçe'nin forvetleri Slimani ve Frey çok koşuyorlar çok mücadele ediyorlar ama asıl iş yapmaları gereken yerde henüz yeterli değiller.
Soldado'nun aldığı ceza Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtacak gibi duruyor.

MAÇIN EN iYİSi ELJIF-HASAN ALİ
İki oyuncu da dün gece etkiliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAKKALI
Anderlechtli oyuncu yanlış tercihler yaptı.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Mutlu gece
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