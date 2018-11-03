Futbol şakaya gelmez
Bu yüzden maçtan önce tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm çabalara rağmen maalesef yaşamını yitiren gencecik kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Tüm Fenerbahçe camiasının ve tüm futbol ailesinin başı sağolsun.
Bu yüzden çok üzgünüm.
Maça geçecek olursak futbol çok ciddi bir oyundur.
Asla rakibinizi hafife almamalısınız.
Hele ki karşınızda Fenerbahçe gibi ezeli rakibiniz varsa. 2-0'dan sonra Galatasaray tribünleri oley çekmeye başladı.
Ve maçın bittiğini düşündü.
KAZANABİLİRDİ....
Muslera'nın penaltısına kadar maçta çok daha üstün olan taraf G.Saray'dı. Belhanda Ndiaye ve Donk üçlüsü çok çalıştı. Ama 2. yarıdan itibaren yavaş yavaş yoruldular.
Rodrigues ve Onyekuru'nun en etkisiz Galatasaraylı oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de tarafında ise Ayew'den bekleneni veremedi.
85. dakikada Soldado'nun pasında Eljif topu ağlara gönderebilse üstüne Skrtel boş kaleye topu atabilse tarihe geçecek bir geri dönüşe şahit olabilirdik.
Kısaca 2-0'a kadar G.Saray'ın sonrasında ise Fenerbahçe'nin galibiyeti kaçırdığı bir maç oldu.
MAÇIN EN iYİSi DONK-ISLA
Enerjileriyle maça damgasını vurdular.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ONYEKURU-AYEW
İkisi de kanatta bekleneni veremedi.
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