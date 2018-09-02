Fatura Cocu’ya çıkar!
Taraftarlar da takıma olan inançlarını göstermek için tribünleri doldurdular ve büyük destek verdiler.
Oyuncuların da iki haftalık ayıbı örtmek için maça çok hırslı ve istekli başladıklarını gördük.
İlk 12 dakikada Fenerbahçe bir gol buldu Valbuena ve Slimani ile de iki gol fırsatını harcadı.
FARK YARATTI
Sonrasında ise Mensah diye bir adam sahneye çıktı ve maçın bütün gidişatını değiştirdi. Aldığı her topla 40-50 metrelik driplingler yaparak Kayserispor'u Fenerbahçe kalesine kadar taşıdı Mensah'a solda oynayan Bilal ve forvet arkasındaki Chery de eşlik etmeye başlayınca Kayserispor dengeyi sağladı ve Fenerbahçe kalesine daha güvenli gitmeye başladı.
İkinci yarıda bir o kalede bir bu kalede gidip gelen top herkese büyük bir keyif verdi.
Ve futbolseverler maçtan büyük zevk aldı.
Ama sonuç 3 maç sıfır puan… Geçen sene çok eleştirilen "korkak ve keyifsiz oynuyor" diye yerden yere vurulan takım ve teknik direktör böyle bir seri yakalasaydı insanlar ne derdi merak ediyorum.
REYES FİYASKOSU
Günümüz futbolunun gerçeği şudur. Orta sahanız kuvvetli olmak zorunda ve o bloğu kontrol etmek zorundasınız. Cocu'nun dün akşam yaptığı gibi sadece Reyes ile maça başlamak, rakibe "al orta saha senin olsun" demekten başka bir şey değildir. Cocu'nun halletmesi gereken en önemli problem orta saha kuruluşudur. Bu bölgede iki taraflı oynayabilen hücum kadar defansa da yardım edecek oyuncuları kullanmak zorunda. Yeni transferleri de görüp ideal orta sahayı kurmak zorunda.
DOLDUR BOŞALT FUTBOLU!
RAKİP 10 kişi kaldıktan sonra doldur boşalta dönmesi gecenin en büyük yanlışıydı. En az 10 dakikalık bir süre daha vardı. Ama Cocu 3 santrforunu da oyuna alarak bir anlamda oyuncuları doldur boşalta yönlendirdi. Bu da Kayseri'nin işini kolaylaştırdı.
MAÇIN EN İYİSİ MENSAH
Çok dinamikti.
Geceye damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VALBUENA
Fransız oyuncu sahada tel tel döküldü.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Fatura Cocu’ya çıkar!
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