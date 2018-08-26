Kabus!
Ama golü yedikten sonra hamle yapmak için tam 12 dakika bekledi. Futbolda 12 dakika maçın kaderini defalarca değiştirecek uzun bir süredir.
Cocu'nun çok daha çabuk Soldado'yu oyuna alması gerekirdi.
ZAMAN GEREK
Oyuna gelecek olursak... Hala F.Bahçe'nin zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
Geçen seneye baktığımız zaman Fenerbahçe takım savunmasına öncelik veriyordu.
Ve Geçen sene takım savunmasına önem verdiğini görüyorduk ve ne oynadığını anlayabiliyorduk. Bu sene ise ne defansif ne de ofansif yönü ağır basıyor diyemiyorum.
Üst üste iki deplasman ve alınan iki mağlubuiyet ve kaybedilen 6 puan… Bu da daha sezon başında eleştirileri ve soru işaretlerini beraberinde getirecektir.
Israrla aynı şeyi söyleyeceğim. Reyes, Frey'in oynayacağını, bunun yanında Marco Fabian'ın transfer edileceğini düşünürsek ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir F.Bahçe izleyebiliriz. Tabi o zamana kadar puan farkı iyice açılıp iş işten geçmezse.
Gelenler hazır olmalı… Yoksa...
YENİ alınan oyunculardan sadece Frey'in geçen sezon sürekli oynadığını biliyoruz. Marco Fabian ve Diego Reyes de umarım bir an evvel hazır olurlar. Yoksa "Giuliano ve Josef neden satıldı?" diye Comolli çok ağır eleştirilerle karşı karşıya kalır.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Golü ve mücadelesiyle geceye damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİRAR
Silik ve etkisizdi. 2. yarıda oyundan çıktı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kabus!
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