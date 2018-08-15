Devler Ligi başka bahara
Özellikle orta sahada Ayew ve Valbuena alan daraltmadıkları ve çok fazla takıma yardım etmedikleri için bütün yük Eljif ile Mehmet Topal'a kaldı. Aynı şekilde rakibin iki bekini Valbuena ve Ayew çok fazla kovalamayınca Benfica orta sahada çok rahat top çevirdi ve Fenerbahçe kalesine çok rahat geldi. Eğer 19. dakikada Isla, topu kontrol etmek yerine tek vuruş yapsaydı Fenerbahçe öne geçecek ve sahada çok daha farklı bir oyun oynanacaktı.
TEMPO ARTMADI
Devrenin sonunda gelen Alper'in golü hepimizi umutlandırsa da ikinci yarıda da oyunun temposunu bir türlü artıramayan bir Fenerbahçe izledik. Özellikle Giuliano'nun maçta çok etkisiz kaldığını söyleyebilirim.
Aynı şekilde Valbuena ve Ayew de beklentilerin uzağında kaldı. Yeni bir oluşum içinde olan Fenerbahçe için artık Şampiyonlar Ligi serüveni sona erdi. Fenerbahçe için Devler Ligi artık başka bahara kaldı.
MAÇIN İYİSİ: FERNANDES
F.Bahçe savunmasını çok zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GIULIANO
Brezilyalı futbolcu dün çok kötüydü.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Devler Ligi başka bahara
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