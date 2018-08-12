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İlker Yağcioğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 12 Ağustos 2018, Pazar

En büyük transfer taraftar

DÜN geceki maçı anlatmaya taraftardan başlamak gerek. Uzun zamandır futbol takımına küstün olan Fenerbahçe taraftarı sezonun ilk maçında tribünleri doldurarak bu sezon sonuna kadar takımlarına destek olacaklarını gösterdiler.
Zaten bu durum da Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük kazancı olacak gibi gözüküyor.
Dün akşam hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gördüğümüz oyunların bir benzerini oynadı ve Fenerbahçe. Bu maçlardaki oyunun aynısı dün de sahada vardı. Önde basan, çabuk oynamaya çalışan ve dikine oynayan bir Fenerbahçe izledik.
Cocu maça Ayew, Soldado, Barış ve Josef'i ilk 11'e monte ederek başladı. Bu oyunculardan geçen sezonun en çok eleştirilen iki ismi Jose ve Mehmet Topal atılan iki golde imzalarını attı. Biri penaltı yaptırdı, diğeri de gol attı. Genç Barış Alıcı maçın başındaki heyecanını üzerinden attıktan sonra oldukça etkili bir oyun ortaya koydu ve bu sezon Fenerbahçe için vazgeçilmez oyuncularıdan biri olacağını gösterdi. Umarım üstüne koyarak devam eder.
Andre Ayew de iki net pozisyonu kaçırmasına rağmen gecenin istekli ve çok çalışkan isimlerinden biriydi.
Kaçırdığı pozisyonlar şanssızlık mı, yoksa gol vuruşlarındaki isteksizlik mi bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz.
Ama genel görüntüsü ilk resmi maçı için geçer not almayı başardı.

Takım topa hükmetmeli
Bursaspor zaman zaman Fenerbahçe'nin baskısını kırıp ceza sahası önüne kolay geldi. Özellikle Yusuf Erdoğan, Isla'nın çok ileri çıkmasından faydalanıp sol kanattan Fenerbahçe kalesini bir hayli zorladı. Bunu engellemenin yolu da tempoyu 90 dakika içine yaymak, yani zaman zaman oyun içinde dinlenmek. Bunun için de pas yaparak topa sahip olmak gerekiyor.


MAÇIN EN İYİSİ: BARIŞ
Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NECID
Bursasporlu futbolcu çok kötüydü.
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