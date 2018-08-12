En büyük transfer taraftar
Zaten bu durum da Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük kazancı olacak gibi gözüküyor.
Dün akşam hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gördüğümüz oyunların bir benzerini oynadı ve Fenerbahçe. Bu maçlardaki oyunun aynısı dün de sahada vardı. Önde basan, çabuk oynamaya çalışan ve dikine oynayan bir Fenerbahçe izledik.
Cocu maça Ayew, Soldado, Barış ve Josef'i ilk 11'e monte ederek başladı. Bu oyunculardan geçen sezonun en çok eleştirilen iki ismi Jose ve Mehmet Topal atılan iki golde imzalarını attı. Biri penaltı yaptırdı, diğeri de gol attı. Genç Barış Alıcı maçın başındaki heyecanını üzerinden attıktan sonra oldukça etkili bir oyun ortaya koydu ve bu sezon Fenerbahçe için vazgeçilmez oyuncularıdan biri olacağını gösterdi. Umarım üstüne koyarak devam eder.
Andre Ayew de iki net pozisyonu kaçırmasına rağmen gecenin istekli ve çok çalışkan isimlerinden biriydi.
Kaçırdığı pozisyonlar şanssızlık mı, yoksa gol vuruşlarındaki isteksizlik mi bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz.
Ama genel görüntüsü ilk resmi maçı için geçer not almayı başardı.
Takım topa hükmetmeli
Bursaspor zaman zaman Fenerbahçe'nin baskısını kırıp ceza sahası önüne kolay geldi. Özellikle Yusuf Erdoğan, Isla'nın çok ileri çıkmasından faydalanıp sol kanattan Fenerbahçe kalesini bir hayli zorladı. Bunu engellemenin yolu da tempoyu 90 dakika içine yaymak, yani zaman zaman oyun içinde dinlenmek. Bunun için de pas yaparak topa sahip olmak gerekiyor.
MAÇIN EN İYİSİ: BARIŞ
Sahada basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NECID
Bursasporlu futbolcu çok kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- En büyük transfer taraftar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tur Kadıköy’e kaldı 08 Ağustos 2018, Çarşamba DÜN akşamki zorlu deplasmanda ilk 5 dakikayı baskı altında geçiren bir Fenerbahçe izledik. Fakat Benfica'nın bu...
- Turun anahtarı savunmada 06 Ağustos 2018, Pazartesi Cocu savunmayı öne çıkarıyor. Eğer Benfica baskıdan kurtulursa sıkıntı olur. Çünkü çok hızlılar. Defansın arkasına...
- Favori kazandı 16 Temmuz 2018, Pazartesi 2018 Dünya Kupası'nın kazanan belli oldu... Fransa, önemli favorilerin elendiği turnuvada tarihinde ilk kez final...
- Peri masalı 12 Temmuz 2018, Perşembe HIRVATLAR'IN altın jenarasyon olarak değerlendirdikleri takımları bir mucizeye imza attı ve İngiltere'yi 2-1 yenerek...
- Favori kazandı 11 Temmuz 2018, Çarşamba 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2018 Dünya Kupası'nda da Fransızlar finale yükselmeyi başardı. Sürpriz miydi?...