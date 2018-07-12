Peri masalı
Modric'in liderliğinde Rakitic, Perisic, Mandzukic gibi dünya çapındaki oyuncularıyla inançlarını birleştirerek tarihe geçtiler. Daha 5. dakikada geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadılar.
Belki de bu kadar erken gelen gol İngilizler'in de oyununu değiştirdi.
Çünkü ikinci golü bulmak adına çok fazla çaba sarf etmediler.
Hücum için tek planları Sterling'in hızından faydalanmaktı.
Bunun için de Hırvat defansının arkasına uzun top attılar. İkinci yarıda oyunun hakimi tamamen Hırvatistan'dı ve İngiliz kalesine yüklenmeye başladılar.
Hepsi işini çok iyi yaptı ama iki oyuncu ön plana çıktı.
Biri; Perisic, diğeri de Mandzukic.
Özellikle Mandzukic'in performansı harikaydı.
İkisi de bu zaferde başrolde oynadılar. Finalde turnuva öncesi kimsenin beklemediği bir eşleşme ile karşı karşıyayız.
Peri masalı devam mı edecek? Yoksa Mbappe'li Griezmann'lı Fransa ikinci şampiyonluğuna mı ulaşacak?
Benim favorim ise Fransa.
MAÇIN iYiSi MANDZUKİC: Sahanın her yerindeydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KANE
Beklentileri karşılayamadı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Peri masalı
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