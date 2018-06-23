Yol Durumu
    İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
    • 23 Haziran 2018, Cumartesi

    Favorisi olmayan kupa

    Dünya Kupası'nda gruplarda ikinci maçlar oynanıyor.
    Bütün takımları izleme şansımız oldu. Bazılarını ikişer kez izledik.
    Şunu söyleyebilirim ki favorisi olmayan bir Dünya Kupa izliyoruz. Turnuva öncesi büyük favori olarak gösterilen takımlar, hiç de iyi başlangıçlar yapamadılar. Almanya'nın mağlubiyeti, Brezilya'nın ilk maçta berabere kalıp ikinci maçta son anda Kosta Rika'yı yenebilmesi, Arjantin'in iki maçta 1 puanla gruptaki şansını zora sokması, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın zar zor maçlarını kazanmaları bu turnuvada büyük bir sürprizin yaşanacağını bizlere gösteriyor.

    ​MESSI BENİ ÜZDÜ
    Bir diğer dikkat çeken husus, zayıf takımların iyi savunma yapmaları. İran'ın İspanya'ya karşı, Kosta Rika'nın Brezilya'ya, Meksika'nın Almanlar'a yaptığı gibi. Son derece başarılı defans yapan takımlar var. Turnuvanın ilerisi için belirleyici etkenlerin başında da savunma performansı etkili olacak gibi.
    Büyük yıldızlardan sadece Ronaldo'nun turnuvaya müthiş başladığını söyleyebilirim. Messi'nin iki maçlık performansı tek kelimeyle hayal kırıklığı. Bir Messi fanatiği olarak onu etkisiz görmek beni üzdü. Ronaldo'nun hırsı, profesyonelliği, iştahı ve fizik gücü Messi'nin önünde.
    Çok daha yetenekli olmasına rağmen Messi, Ronaldo'nun gerisinde kalıyor.
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