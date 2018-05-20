Zaten zordu olmadı!
AH O BİREYSEL HATALAR
Konya maçı için fazla bir şey demeye gerek var mı bilemiyorum.
3-0'dan sonra biraz da akılların diğer 2 maçta olması nedeniyle konsantrasyon kaybı oldu. En nihayetinde maçı 3-2 kazandı. Geriye dönük baktığımızda Fenerbahçe'nin 1-2 maç hariç çok iyi bir 2. yarı geçirdiğini söyleyebiliriz.
Ama sezonun ilk yarısındaki inanılmaz bireysel hatalar çok fazla puana maloldu. Son dakikada yenilen goller içinde Akhisar'a kaybedilmesi, G.Birliği'ne yine içerde puan verilmesi Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebepleriydi. Fenerbahçe için son olarak şunu söyleyebilirim.
Eksiklerini ve zaaflarının en iyi yekilde tesbit edebilirse göreceli olarak oturmuş sistemi ile önümüzdeki sezon şampiyonluğun güçlü adayı olabilir.
MAÇIN iYiSi: FERNANDAO
Fernandao çok etkili oldu. Yine gol gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELİM AY
Kendi kalesine gol ve penaltı. Kötü bir gece!
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Zaten zordu olmadı!
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