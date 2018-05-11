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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 11 Mayıs 2018, Cuma

Tebrikler Akhisarspor

Diyarbakır'daki finale Fenerbahçe müthiş bir başlangıç yaptı. Akhisar'a adeta top göstermeyerek rakip kalede son derece etkili pozisyonlar buldular. Soldado ve Josef ile iki net pozisyona giren Fenerbahçe, yine Josef'in arkadaşına pas vermesi gereken pozisyonda 3 kez gol kaçırdı. 25. dakikadan sonra Akhisar biraz dengeyi kurdu. Önce Mustafa Yumlu ile gole çok yaklaştı.
Sonrasında ise duran topta golü buldu.
İlk yarının sonlarında Fernandao'nun ısındığını gördüğümde Aatif ya da Alper çıkacak diye düşündüm.
Hoca da Alper'i çıkardı ve çift forvete döndü.

​VALBUENA HATA OLDU
Fenerbahçe'nin beraberlik golüne kadar tamamen tek kale bir maç izledik. Okan hoca, defanstaki sıkıntıyı görüp Dany'yi oyuna aldı. 3 toper ve 5'li defansla oynamaya başladı. Aykut hocanın işler iyi giderken ve maç 1-1'e gelmişken Valbunea'yı oyuna alması ve Aatif'i sahada tutması bence gecenin kırılma anıydı. Bu değişiklik beklenen katkıyı sağlamadı ve Fenerbahçe için kötü oldu.
Akhisarspor'u mücadelesinden ve şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum.

MAÇIN İYİSİ MUĞDAT Muğdat'a çok iyi bir mücadele sergiledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GIULIANO: Brezilyalı futbolcu dün kötü oynadı.
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