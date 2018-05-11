Tebrikler Akhisarspor
Sonrasında ise duran topta golü buldu.
İlk yarının sonlarında Fernandao'nun ısındığını gördüğümde Aatif ya da Alper çıkacak diye düşündüm.
Hoca da Alper'i çıkardı ve çift forvete döndü.
VALBUENA HATA OLDU
Fenerbahçe'nin beraberlik golüne kadar tamamen tek kale bir maç izledik. Okan hoca, defanstaki sıkıntıyı görüp Dany'yi oyuna aldı. 3 toper ve 5'li defansla oynamaya başladı. Aykut hocanın işler iyi giderken ve maç 1-1'e gelmişken Valbunea'yı oyuna alması ve Aatif'i sahada tutması bence gecenin kırılma anıydı. Bu değişiklik beklenen katkıyı sağlamadı ve Fenerbahçe için kötü oldu.
Akhisarspor'u mücadelesinden ve şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum.
MAÇIN İYİSİ MUĞDAT Muğdat'a çok iyi bir mücadele sergiledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GIULIANO: Brezilyalı futbolcu dün kötü oynadı.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Tebrikler Akhisarspor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadıköy’de korku filmi 07 Mayıs 2018, Pazartesi Dün Fenerbahçe resmen bir duvarı yıktı. Bursaspor böylesine güçlü böylesine istekli ve disiplinli bir oyun oynadı...
- Heyecanlı bekleyiş 29 Nisan 2018, Pazar Ligin deplasmanlardaki en başarılı takımı Fenerbahçe dün akşam uzun süre bu sezonki en kötü deplasman performansını...
- Amansız takip! 24 Nisan 2018, Salı Perşembe akşamı yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin dün gece maça vereceği tepkiyi merak ediyordum. Şunu...
- Turun şifresi orta saha 19 Nisan 2018, Perşembe F.Bahçe bu tip maçları iyi oynuyor. Taraftar ve skor avantajı da Fenerbahçe'de. Turu Fener geçer... Giuliano,...
- Deplasman fatihi 15 Nisan 2018, Pazar FENERBAHÇE 8'de 8 yapmak parolasıyla çıktığı ligin son dönemecindeki en zor deplasmanına çıktı. Sivasspor bu sene...