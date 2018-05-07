Kadıköy’de korku filmi
Bursaspor'un iyi savunmasına karşı sabırla pas yapacaklarına çabuk oynamaya çalışıp aynı şekilde karşılık verdiler.
Ama gol gelmeyince bu oyun telaşa dönüştü. Maç boyunca Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan geliştirdiği ataklar Bursaspor kalesinde büyük tehlikeler yarattı. Zaten Hasan Ali de maçın en iyi oyuncusuydu.
F.Bahçe dün stresli göründü.
Bunun sonucunda da çok bireysel hatalar yaptılar. Genç Furkan'ın attığı müthiş gol Fenerbahçe'yi acaba yarıştan koparacak mı diye düşünürken hemen akabinde Sow'un kendi kalesine attığı gol ve son dakikalardaki baskı F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi.
Şu bir gerçek ki F.Bahçe deplasmanlarda oynadığı oyunu evinde oynayamıyor. Önceki yıllarda en büyük gücü olan taraftar bu yıl rakipten çok kendi oyuncularıyla uğraştığı için oyuncular olumsuz etkilendi.
Maç sonu Hasan Ali ve Volkan'ın açıklamaları da bu doğrultudaydı.
Fenerbahçe şampiyon olabilir mi bilemem ama Şampiyonlar Ligi için dev bir adım attılar.
MAÇIN İYİSİ Hasan Ali: Hasan Ali tartışmasız çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Sow: Dün çok kötü bir oyun sergiledi.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kadıköy’de korku filmi
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