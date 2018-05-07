Yol Durumu
  1. Heyecanlı bekleyiş
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi

Kadıköy’de korku filmi

Dün Fenerbahçe resmen bir duvarı yıktı. Bursaspor böylesine güçlü böylesine istekli ve disiplinli bir oyun oynadı ki, bu sezon hiç şahit olmamıştık. Bu mücadeleleriyle de F.Bahçe'ye resmen ecel teri döktürdüler ve puana çok yaklaştılar. Her maçta F.Bahçe'nin en güçlü olduğu yer olan orta sahası maçın başlarında oyun kontrolünü ele geçiremedi.
Bursaspor'un iyi savunmasına karşı sabırla pas yapacaklarına çabuk oynamaya çalışıp aynı şekilde karşılık verdiler.
Ama gol gelmeyince bu oyun telaşa dönüştü. Maç boyunca Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan geliştirdiği ataklar Bursaspor kalesinde büyük tehlikeler yarattı. Zaten Hasan Ali de maçın en iyi oyuncusuydu.
F.Bahçe dün stresli göründü.
Bunun sonucunda da çok bireysel hatalar yaptılar. Genç Furkan'ın attığı müthiş gol Fenerbahçe'yi acaba yarıştan koparacak mı diye düşünürken hemen akabinde Sow'un kendi kalesine attığı gol ve son dakikalardaki baskı F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi.
Şu bir gerçek ki F.Bahçe deplasmanlarda oynadığı oyunu evinde oynayamıyor. Önceki yıllarda en büyük gücü olan taraftar bu yıl rakipten çok kendi oyuncularıyla uğraştığı için oyuncular olumsuz etkilendi.
Maç sonu Hasan Ali ve Volkan'ın açıklamaları da bu doğrultudaydı.
Fenerbahçe şampiyon olabilir mi bilemem ama Şampiyonlar Ligi için dev bir adım attılar.

MAÇIN İYİSİ Hasan Ali: Hasan Ali tartışmasız çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ Sow: Dün çok kötü bir oyun sergiledi.
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