Yol Durumu
  1. Turun şifresi orta saha
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 24 Nisan 2018, Salı

Amansız takip!

Perşembe akşamı yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin dün gece maça vereceği tepkiyi merak ediyordum. Şunu gördüm. Oyuncular, işlerini son derece ciddiye almış, kalan bütün maçları kazanma hedefine sımsıkı sarılmış. İlk devre skor çok rahat 4-5 gole ulaşabilirdi. Yan hakem öyle bir gol iptal etti ki uzun süre sebebini anlamakta zorlandık. Ofansif yönden eleştiri en Fenerbahçe belki de bu sezon en çokpozisyona girdiği maçlarından birini oynadı. Solda- do ve Aatıf'ın formu, Giuliano'nun ve onlara katılan Dirar'ın çok etkili oyunlarıyla Fenerbahçe hücumda çok iyi bir maç oynadı. Skorun 2-1'e gelmesi belki sonucu değiştirmedi ama az da olsa Fenerbahçe'yi strese soktu. Antalya'nın golü aslında bu sezon sıkça şahit olduğumuz bireysel hataların bir diğeriydi.

KASIMPAŞA ÇOK KRİTİK
Herkesin aklı federasyonun vereceği karardayken oyuncuların ortaya koyduğu bu performans bence çok etkileyiciydi. 8'de 8 hedefiyle ligin son virajına giren Fenerbahçe zirve yarışı takibini sürdürüyor. Hafta sonu bütün rakiplerine yaklaşma şansına sahip. Kasımpaşa'dan alınacak 3 puan son 3 haftayı çok heyecanlı bir hale getirecektir.

MAÇIN iYiSi: GIULIANO
Çok etkiliydi. Hem attı hem de attırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MAICON
Şener ve Dirar'ın önünde silik kaldı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ