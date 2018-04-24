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KASIMPAŞA ÇOK KRİTİK
Herkesin aklı federasyonun vereceği karardayken oyuncuların ortaya koyduğu bu performans bence çok etkileyiciydi. 8'de 8 hedefiyle ligin son virajına giren Fenerbahçe zirve yarışı takibini sürdürüyor. Hafta sonu bütün rakiplerine yaklaşma şansına sahip. Kasımpaşa'dan alınacak 3 puan son 3 haftayı çok heyecanlı bir hale getirecektir.
MAÇIN iYiSi: GIULIANO
Çok etkiliydi. Hem attı hem de attırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MAICON
Şener ve Dirar'ın önünde silik kaldı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
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