Yol Durumu
    İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
    • 03 Nisan 2018, Salı

    Güle oynaya

    FENERBAHÇE'NİN sıralamada üstünde yer alan 3 rakibinin de kazanması zaten kağıt üstünde çok zorlu gözüken Kayseri deplasmanını daha da önemli bir hale getirdi. Fenerbahçe'nin Kayseri'den 3 puanla dönmekten başka çaresi yoktu.
    Bu tarz kırılma maçlarını son derece iyi oynayan Sarı-Lacivetliler de beklenenden çok daha rahat ve çok üstün bir oyunla karşılaşmayı kazandı ve yarışın içinde kaldı.
    İlk 12 dakikada gelen 2 gol Kayserispor'un maçın başındaki direncini ve azmini kırdı.
    Özellikle ilk golde Topal'ın sol ayağıyla attığı uzun pası Soldado öyle bir kontrol etti ki iddia ediyorum bir çok futbolcu o topu eliyle bile bu kadar iyi düzeltemezdi. Sonrasındaki gol vuruşu da kendine has güzellikteydi.
    Tabi bu performansı görünce insan "Sezon başından bu yana iyi bir Soldado olsaydı Fenerbahçe acaba sıralamada nerede olurdu?" diye düşünmeden edemiyor.
    Aatıf'ın Sivasspor'daki günlerini anımsatan oyunu ve attığı gol yine gecenin en güzel görüntülerindendi.

    ​HÂLÂ ŞANS VAR
    Fenerbahçe'de herkesin görevini yaptığını söyleyebilirim.
    Ama böyle bir oyunda Giuliano'nun da goller atmasını beklemek her halde Fenerbahçeliler'in hakkıdır. Brezilyalı yıldız biraz geç de olsa takımının 5. golünü atarak geceyi boş geçmemiş oldu.
    Sonuçta Fenerbahçe 7'de 7 yaparsa şampiyonluk şansının hala yüksek olduğunu söyleyelim. Ve Sivas deplasmanı Fenerbahçe için en zor maç olacaktır.

    MAÇIN EN İYİSİ SOLDADO: İyi oynadı. Attığı 2 gol de klastı.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAYSERi TAKIMI: Kayseri ilk 5 dakika hariç direnç göstermedi.

    BU KADAR TEPKİ NİYE?
    Anlam veremediğim olay ise Kayserispor taraftarının kaleci Volkan'ı yabancı cisim bombardımanına tutmasıydı. Kayseri'de çok görmeye alışık olmadığımız bu görüntü umarım ilerleyen haftalarda tekrarlanmaz. Yoksa Kayseri'nin canı yanar.
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