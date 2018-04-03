Güle oynaya
Bu tarz kırılma maçlarını son derece iyi oynayan Sarı-Lacivetliler de beklenenden çok daha rahat ve çok üstün bir oyunla karşılaşmayı kazandı ve yarışın içinde kaldı.
İlk 12 dakikada gelen 2 gol Kayserispor'un maçın başındaki direncini ve azmini kırdı.
Özellikle ilk golde Topal'ın sol ayağıyla attığı uzun pası Soldado öyle bir kontrol etti ki iddia ediyorum bir çok futbolcu o topu eliyle bile bu kadar iyi düzeltemezdi. Sonrasındaki gol vuruşu da kendine has güzellikteydi.
Tabi bu performansı görünce insan "Sezon başından bu yana iyi bir Soldado olsaydı Fenerbahçe acaba sıralamada nerede olurdu?" diye düşünmeden edemiyor.
Aatıf'ın Sivasspor'daki günlerini anımsatan oyunu ve attığı gol yine gecenin en güzel görüntülerindendi.
HÂLÂ ŞANS VAR
Fenerbahçe'de herkesin görevini yaptığını söyleyebilirim.
Ama böyle bir oyunda Giuliano'nun da goller atmasını beklemek her halde Fenerbahçeliler'in hakkıdır. Brezilyalı yıldız biraz geç de olsa takımının 5. golünü atarak geceyi boş geçmemiş oldu.
Sonuçta Fenerbahçe 7'de 7 yaparsa şampiyonluk şansının hala yüksek olduğunu söyleyelim. Ve Sivas deplasmanı Fenerbahçe için en zor maç olacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ SOLDADO: İyi oynadı. Attığı 2 gol de klastı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAYSERi TAKIMI: Kayseri ilk 5 dakika hariç direnç göstermedi.
BU KADAR TEPKİ NİYE?
Anlam veremediğim olay ise Kayserispor taraftarının kaleci Volkan'ı yabancı cisim bombardımanına tutmasıydı. Kayseri'de çok görmeye alışık olmadığımız bu görüntü umarım ilerleyen haftalarda tekrarlanmaz. Yoksa Kayseri'nin canı yanar.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Güle oynaya
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Muslera’yı geçemediler 18 Mart 2018, Pazar AYKUT hoca lig için final niteliğinde olduğunu bildiğinden elindeki ilk 11de iki değişiklik yaptı ve kazanmak için...
- Aslan Kadıköy'den yine çıkamaz! 15 Mart 2018, Perşembe Kanarya maça önde başlamalı. M.Topal, Josef ve Giuliano maçın kilit isimleri. Fenerbahçe taraftar gücüyle de çok...
- Herkes haklı 12 Mart 2018, Pazartesi DÜN gece ligde kırılma maçlarından birini oynayan Fenerbahçe 2-0'lık net galibiyetle Malatya'dan evine döndü. Skor...
- Kocaman hüsran 05 Mart 2018, Pazartesi DÜN akşam ilk yarının skoru tam anlamıyla bir şoktu. Herhalde Aykut Kocaman ve Fenerbahçe taraftarı en kötü senaryosunda...
- Bu derbi tarihe geçer 02 Mart 2018, Cuma Dün akşam tek kelimeyle nefes kesen bir derbi izledik. Neresini yazayım neresini anlatayım bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim...