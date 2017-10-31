Son dakikada büyük şok!
Böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin maça tıpkı Malatya maçında olduğu gibi baskılı tempolu ve hızlı başlamasını bekliyorduk. Ama öyle olmadı.
İlk devrenin son bölümüne kadar tek kelimeyle sıkıcı temposuz bir ve keyifsiz bir maç izledik. Her iki takımın da girdiği bir tek gol pozisyonu yoktu. 40. dakikada her halde Neustadter de maçın temposundan sıkılmış olacak ki ayağındaki topu Kayserispor'a gol pası olarak ikram etti.
Sonrasında gelen 3 golle 3-1 öne geçti Fenerbahçe. Ve o dakikadan itibaren çok ilginç bir maç izledik. Ozan ve Valbuena'nın yine takımın en iyi olan oyuncuları olduğunu söylebiliriz. Taraftarın çok şey beklediği Dirar ve Giuliano ise yine vasatın altında kaldılar. Son dakikada gelen beraberlik golü Kadıköy'de buz gibi bir hava estirdi. Fenerbahçe büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti.
Ozan'ın golden önce Deniz'e yaptığı müdahalede ayağını çekme şansı yok. Sonrasında 7 pastan sonra gol geldi. Ben bu gole faul sonrası atılmış bir gol demem.
MAÇIN iYiSi Valbuena
Sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Güray
Beklentilerden uzak bir oyun sergiledi.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Son dakikada büyük şok!
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