SÜPER Kupa finali Beşiktaş'ın doğrularının sahaya yansıtılmasının ödülüdür.

Süper Kupa aşk istiyordu o aşk sadece Beşiktaş'ta vardı.

Süper Kupa ruh istiyordu o ruh da sadece Beşiktaş'ta mevcuttu.

Maç biraz daha uzasa Galatasaray için "tahribat" çok daha büyük olabilirdi.

Transferlerin "yakışanı" makbul. Gördük ki Immobile ve Rafa Silva'nın iki gözü iki Kartal. Rakip alana bindirmelerde eli boş dönmeyecekleri ihtimali çok yüksek. Çünkü doğanın kuralıdır; bir Kartal asla boş manzaraya havalanmaz! Bu sezon bambaşka bir Beşiktaş izleyeceğimiz kesin. Ama Mustafa Hekimoğlu'na ayrı bir parantez açmalıyım. Bu delikanlı Beşiktaş'ta define haritası gibi duruyor. 17 yaşının kanatlanmış böyle yetenekli bir gencin varlığı en anlamlı transfer sayılmalı.

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Benim için en önemli gerçeklerden biri sportmen duruş. Çünkü kazanma adabına bile sahip olmayan ağzı bozuk adamları gördük biz! Kaybedince toz olanları da görüyoruz.

O yüzden böylesine görkemli bir sonuçtan sonraki kupa töreninde Hasan Arat'ın zarafetine de teknik direktör Bronckhorst ve Beşiktaşlı futbolcuların kaliteli duruşuna da kocaman alkışlar.

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Bıraktığımız Galatasaray'la Süper Kupa'da izlediğimiz Galatasaray arasındaki kalite farkının kapanması arasındaki yol soru işaretlerleriyle dolu.

Bu saate kadar transfer yapmayan bir takım; şapkadan çıkmayan tavşanı mı transfer etmeyi düşünüyor acaba?

Üstelik takımdaki üst düzey futbolcuların verdiği tehlikeli anonslar da caba!

Icardi bizlerden iyi bilir, "aşklar da savaşmadan kazanılmaz maçlar da." Ama eli kolu bağlı ve gözleri de yola bakıyor.

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Barış Alper Yılmaz'da değişim rüzgarları esiyor.

Duyduk ki paçayı magazin alemine kaptırmış. Magazin aleminde senin kanını emerler Barış! Şehvet rüzgarları saçlarına yeni modeller verebilir ama karşılığında hayatını alır.

Onlar paraya aşıktır senin gibi insanları kullanmaya.

Tırnaklarınla kazıyarak bugünlere gelen sen, bedenini sergileyerek şöhret olanlara yem olmayacak kadar yürekli görünüyorsan, o yüreğin de bileğin de hakkını vermelisin.

Sana yakışan da budur! Ailenin gururu olmanın gereği de budur!