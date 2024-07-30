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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Abdullah Avcı
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 30 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Abdullah Avcı

SAHA dışı güçlerle yol bulmanın, sosyal medyada ortalığı birbirine katmanın önemli olduğu bir ülkede, teknik direktörlüğe şahsiyet kazandırmak herkesin harcı değildir. O yüzden Abdullah Avcı'yı her zaman ayrı yere koyarım. Çünkü birileri için başları sıkıştığında her yolu mubah sayan barınak, kestikçe uzayan kirli bir tırnaktır futbol.
Böyle bir ülkede temiz kalmak, efendi olmak zor bir sanattır.

***

Abdullah Avcı rekabetin haksızlığa dönüştüğü bir düzende hiçbir zaman terbiyesini bozmadan yolculuğunu sürdürürken, asaletin kök salması adına böyle güzel insanları işaret etmek de bizim boynumuzun borcudur. Daha önce de yazmıştım; Abdullah Avcı Türk futboluna verilen ödüldür.
Verdiklerinin karşılığını da onurlu insanların gönlünde alkışlarla almıştır.

***

Ligin hazırlıkları sürüyor.
Transferlerle kulüplerin ödenmemiş borçları arasındaki uçurum da büyüyor ama bu sezon en büyük yaygarayı futbol medyasında izleyeceğiz.
Medya hak edileni sahibine teslim etmeyi sevmez ama kendi iplerini "sahiplerine" teslim etmekte hiçbir zaman sakınca görmez.
Birilerinin sosyal medyayı nasıl kullanacağını biliyoruz, birilerinin kendilerini nasıl kullandıracağını da. Paranın kokusunu alınca, aç sırtlanların kan kokusundan daha büyük iştahla koşanlar varken, bu kadar karaktersiz tetikçiye yetecek kara para da futbolda mevcut. Şu sıralar saldırı mekanizmaları üzerindeki çalışmalar ve anlaşmalar sürüyor. Sosyal medyadaki lağım fareleri bile iyi para ediyor!
Bu ülkede kara paralı güçlü insanlara "dokunacak" bir hukuku göremeden öleceğiz ya! Yansın bu dünya!

***

Abdullah Avcı'ya gelince.
Bu ülkede kendisine en çok haksızlık yapılan teknik direktörler listesinde Abdullah Avcı ilk sırayı alır ama "teknik direktörlükte adamlık" kitabı yazılsa posteri Abdullah Avcı olur. O yüzden Abdullah Avcı'ya hakkını vermenin mevsimi olmaz.

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