Eski yıl tepemizi attırıp da gidiyor, haksızlığı yere sermeden, bize gün yüzü göstermeden ve hatta özür bile dilemeden gidiyor. Filistinli çocukları katleden zalimleri hiç utanmadan seyrederek gidiyor.Yeni yıl bizler için henüz yazılmamış bir mektup ama her şey insanların yüzünden okunuyor.İnsanların yüzünden düşen parçaları birleştirmek de gerçek hüner istiyor.

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Zenginliğin ahlaksızlığını biliyorduk da ahlaksızlığın zenginliğini de öğrendik.Bu yıl en çok depremden, fiyat etiketleriyle oynayanlardan, savaşlardan ve haksızlıklardan çektik. Elimizden bir şey gelmiyordu "canınız cehenneme" dedik!Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük ve virüs alsın, gelecek yılın bütün güzellikleri iyi insanlara kalsın. Giden yılın üstü kalsın bütün pislikleri de altında kalsın!

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Yılbaşı denince, sevdiklerimize zarfı açık gönderdiğimiz kartpostallar geliyor gözümüzün önüne. Ellerimizle yazdığımız yeni yıl dilekleri.Teknolojide bütün mailler kişilere ulaşmıştır, belki de o yüzden aradığımız insanlığa ve kardeşliğe artık ulaşılamıyor!

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Aralık ayında havalar şaşırtıcı.Umut bu ya kimilerine göre tarihin en yumuşak kışı geliyor. Bilim denen gerçeğe gözünü açanlara göre İstanbul'un 'kuraklık yaşı' geliyor.

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Yılbaşı öncesinde piyango biletleri kapışılırdı da artık yaprak kıpırdamıyor.Talih kuşları bile vuruldu.İnsanlar talihine yanmayı da öğrendi, ekmek parasını talih oyunlarına bağışlamayacak kadar uyanmayı da.Kendini aptal yerine koydurmamak talihe bel bağlamaktan iyidir çünkü!

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Kendi halindeki insanların tek eğlencesi televizyon ama o kutuların içinde de güzel şeyler yok artık.Dünyanın en pespaye yabancı filmlerini yıllardır bizlere yutturanlara karşılık bizim gözümüz de gönlümüz de yerlidir.Yılbaşı gecesi eskilerden kalan bir Türkan Şoray filmi izlemek, ekranlardaki bütün konserlerden ve soytarı sohbetlerinden değerlidir.

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Saat 12'den sonra yeni yıl bizlerle tanışacak da kim bilir neler getirecek yanında! Mademki bu acımasız hayat bizlerle köşe kapmaca oynuyor, karanlıkta meşaleyi de bizler kapalım.

Her şeye rağmen yeni yıl; Amerika'yla İsrail zulmünün hesabının sorulacağı ve bilumum kötülüklerin sonu olsun.

Haksızlığın defterini düreceğimiz, çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.

Yüzümüzdeki takvimler eskise de her yıl biraz daha yaşlansak da umutların asla yaşlanmadığını biliyoruz.

Yüreği güzel insanlara sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bu gece para harcamadan eğlen.

Harcayacağın parayı ihtiyaç sahiplerine dağıt.



Beni teslim aldı hüzün

İçimde senden kalan

Cam kırıkları

Aynada sensiz yüzüm

Hiç kimse dindiremedi

Bu hıçkırıkları



Bir gece yarısı

Usulca pencerenden

Dışarı bak göreceksin

Köşe başında

Nöbet tutuyor gözlerim

Öyle kolay değildir

Beni unutmak

Hala sokaklarındadır

Ayak izlerim

Hakkı YALÇIN



Bugün sevdiklerine kartpostal taşıyan posta güvercini olmak vardı.



Dikkat dikkat!

Gerçek bir sanatçıyla sohbetim olmuştu da ev kadınlarına bir kilo kıymayla beş ayrı yemek yapmanın sırlarını açıklamıştı ilgi çekmedi. Bir nafaka şıllığının "hayatımda kimse yok" sözcüğü sosyal medyada ve televizyonlarda büyük haber olmuştu.

Tehlikeli bir zaman diliminin içinden geçiyoruz, o yüzden çocuklarınızı korumak için yapmanız gereken çok şey var. Çünkü böyle kadınlar teknolojiyle evlerinizin içine girdiler.

Onlar bir yere girdikleri zaman ya çocuğunuzu alırlar elinizden ya ömrünüzü!