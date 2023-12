rotasının talih kuşuyla değişeceğine inandığımız yıllarımız vardı. İnsanlar yılın son günlerinde o kuşlardan nasibini almak için kuyruklara girerlerdi."Çeyrek" de olsa umut vardı.Kader meleklerine güven vardı.İnsanlar yıllar boyunca "size de çıkabilir" sözünden dışarı çıkmadılar.Umutlar uçup gitse de garibanlara vuran piyangoları görünce kendileri kazanmış kadar mutlu oldular.Onlar son kuşlardı, vurulmadan önce gördüğümüz! Onlardan sonra büyük ikramiye kazananların "yüzünü bile" göremedik!Talihin kuşlarla da ilişkisi kesildi.Kader melekleriyle de!

***

Paranın özne olmadığı güzel yıllardı.Vicdanın ve zarafetin insanlığın kitabında yazılı olduğu bilinirdi.Elde avuçta olmasa da kimin neye ihtiyacı varsa koşarak gelinirdi.Ekmekle oynanmazdı böylesine, kötüler yasalar önünde korunmazdı.Gazeteler okunurdu, televizyon tek kanaldı ama keyifle izlenirdi.

***

Haysiyet ve dürüstlüğün paranın karşısındaki yenilgisiyle her şey değişti.Teknolojiyle yozlaşmanın çapı genişledi, bahis baronları borsa ve uyuşturucu baronlarıyla yarışır oldu.Kirli para her şeyi yendi.Neydi o güzelim tebrik kartları!Sokaklardaki kartpostal sergilerinde üzeri simli çam ağaçları yılbaşının simgesiydi. Elle yazılırdı dilekler, her şeyde bir zarafet vardı.Yılbaşı geceleri bir sokak lambasının altında ışığa vuran kar tanelerini saymak, para saymaktan değerliydi.

***

Parası olanlar için tabiatın en azgın kışı da hayatın akışı da bir başkadır.Kumar ve kayak merkezlerinde rezervasyonlar şimdiden doldu.Kıbrıs'ta pespaye şarkıcıların gecelik ücretleri milyonları aştı.Herkesin parası da ruhu da kendi tasarrufundadır. Bencil zenginlere vicdanı öğretmek haddimize değil.Ama rulet masalarını döndürmekle insanların ocaklarını söndürmek arasında bağlantı varsa, öyle zenginliğin cehennemin dibine kadar yolu var!

***

Çünkü bizler yazılarımızı eski güzellikleri canlı tutmak için yazıyoruz. Haram zenginlerine taş atıyorsak helalimizdir!

Buna haksızlık sendromu deniyor.

Öcümüzü hayal gücümüzle alıyoruz.

Bahtımıza sürdüğümüz atlarımızı ve o masum talih kuşlarımızı vurdular da bu güç hala elimizde.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara yün çorap al.

İhtiyaç sahibini bul.

Yeni yıla hazırlan.

Kimseyi yolda bırakma.



Hasrete tek başına

Alışılmıyor

Kıymeti kaybetmeden

Anlaşılmıyor



Işıkları söndürüp

Saklanacaktım

Hapsedip gözyaşımı

Ağlamayacaktım



Yutkundum olmadı

Meğer yağmurlar

Birikmiş gözlerimde

Tutuyla tutula

Dün gece

Sarıldım resmine

Oturup ağladım

Katıla katıla

Hakkı YALÇIN



Yakası kürklü namussuz zenginleri dün de sevmedik bugün de!



Mazi kuşları!

Sadece talih kuşları yok, hatıralar tarlasında sizin için uçan kuşlar da var.

Mazinizden gelip geleceğinize kanat çırparken, sizin çırpınmalarınızı en iyi onlar bilir.

Siyah beyaz fotoğraflar gibi.

Onlar hayatın en anlamlı renklerini oluştururlar, gökkuşağı gibi.

O yüzden anılarınızı yüreğinizde saklayın, insanı yaşatan onlardır.

Bazen kızıp eski fotoğrafları yaksanız bile, sadece yakmakla hatıralar yanmıyor çünkü.