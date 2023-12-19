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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
19 Aralık 2023, Salı

Şık ölüler!

DELİ diye hor görülen insanları çok sevdiğim için bazıları sorar; "deliler gerçekten bu kadar dürüst müdür?" "Hiç şüphem yok" derim, elimdeki ve gönlümdeki delilleri ortaya sererim, karşılık sevgilerin temeline taşırım onları.
Delilik derinliktir.
Onlar devletin derinliklerinde değil, hayatın derinliklerinde gezerler.
Üstlerinde başkalarına ait bir cüzdan, bankalarda haram kazançla açılmış bir hesap ve sosyal medyada trollerine ödedikleri ücretlerin belgesi falan yoktur.
Onlar hayatın yalnız yolcularıdır, tetikçiye yalakaya da ihtiyaçları yoktur.

***

Deliler mitolojik karakterlerdir, dahiliğin sınırlarında yaşarlar. Kimileri ağaca aşıktır kimilerinin gözlerinde çiçek açar.
Paradan başka bir şeyi görmeyen kötülerin gözleri şer saçar!
Deliler dürüstlüğün nöbetini tutar, vicdansızlığın saflarını tutmaz.
Onlardaki kelime hazineleri ekranlarda ahkam kesen beylerde yoktur.
Deliler hiçbir şeyi markalaştırmaya çalışmaz, sadece sembolik işaretleri vardır, kötüler promosyon olarak satılır ve alıcıları çoktur.
Delilerin steril olmadıkları farz edilir ya, akıllı kötülerin yüreklerindeki kir oranının yanında deliler tertemizdir.
Kötülerin dişlerindeki kan ömrü billah kurumaz!

***

Deliler ava çıkmazlar, nehir kenarına inen geyikleri öldürmek gibi arzuları yoktur. Kendilerinden başka kimseleri de yoktur.
Kötülerin arkası sağlamdır, sosyal medyada paralı trolleri vardır, cinayetlerini alkışlama ekipleri bile mevcuttur.
Deliler kötülerin düşüncelerinin dünyayı felakete sürükleyeceğini bildikleri için kendi kendilerine konuşur, kara kara düşünürler.
Kendilerini deli eden sevdalar yaşamışlardır da hiç gelmeyeceğini bildikleri halde birilerini beklerler.
Delilerin üzümlerden yaptığı tesbihleri hangi yapay zeka üretebilir?

***

Kötüler bir yalan uydurur en doğrusundan, dün söylediğini bugün inkar eder.
Onlar kendi içlerindeki "deliyi" keşfedemedikleri için şeytanla fingirdeşir.
Tedaviye ihtiyaç duymayacak kadar zahmetsiz zalimliktir kötülük.

***

Kötüler ne zaman malı götürmek konulu bir sohbete başlasa, "oğlum akıllı olucan!" derler ya, bizim gözümüzde kötüler solucan bile değildir.
Deliler insandır candır.
Bakmayın üstlerinin başlarının harap olduğuna, belki de ahiret günündeki en şık ölülerdir deliler!

MUTLULUK TAKVİMİ
Kimsenin ekmeğiyle oynama.
Ihlamur iç.
Balık tutanları izle.
Cebinde mendil taşı.
Vicdanlı ol.

Sönmüş kalbinizin
Son ışıkları
Aleve benzerdi
O gözleriniz
Kendi dünyasında
Şarkılar artık
Her dinleyişte beni
Çok özlerdiniz

Yıllar sizi yormuş
Yaralısınız
Belki gönlünüze
Perde çektiniz
Hatırladım sizi
Gözlerinizden
Bir zamanlar beni
Çok sevmiştiniz
Hakkı YALÇIN

İyilik yapmak için bir neden varsa umut etmek için de vardır.

Toplumsal duygu
İnsandan insana geçmesi gereken toplumsal duygular vardır.
Lösemili çocuklara gönlünü ver.
Organ bağışına kalbini ver.
İhtiyaç sahibine elini ver.
Ülke bütünlüğüne dilini var.
Çalışana ekmeğini ver.
Bundan güzel ne olabilir!
Yoksa dünyadaki en bencil savunmadır; "aman canım bana ne!"

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