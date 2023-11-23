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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
23 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

Sayın Ali Yerlikaya size helal olsun!

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın temizlik operasyonlarına bakıyorum da "helal olsun" diyorum. Uyuşturucu konusunda çeteler konusunda gösterdiği duyarlılığı rüşvete de taşıdı.
Polis memurların rüşvet aldığını gösterebilmek ve adaleti sağlamak daha önce pek görmediğimiz operasyonlar.
Hangi meslekte olursa olsun, kire ve suça bulaşmış bütün insanların bu operasyonlardan nasibini alması kaçınılmazdır.
Ülkemizde yozlaşmanın damarlarında kirli kan dolaşıyorken, bu operasyonların daha önceki dönemlerde niye yapılmadığını da sorguluyor insan.
Sayın Ali Yerlikaya sadece İçişleri Bakanı olarak değil, vicdani ve onurlu duruşunuza mahsuben, sizin karşınızda saygıyla eğiliyorum.

***

Bizim ülkemize böyle yürekli insanlar gerekiyor. Bazı hakimlerin ve savcıların bile görevlerini layıkıyla yapmadığı bir dönemin içinden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz.
Arkası güçlü adamların kaybettiği davaların dosyaları 5 yılı aşkın süredir istinaf mahkemelerinde bekletiliyor. En çok de müzik emekçilerinin.
Hukukun kötü tarafını temsil etmekten kaçınması gerekenleri işaret ediyorum.
Çünkü adalet hepimize gereken bir şey, hukukun sekteye uğramaması için herkes mesleğinin erdemine sahip olacak. Adalet herkese eşit davranacak ve hak arama çalışmalarını aksatmaya kimsenin hakkı olmayacak!

***

Her şeyin paranın üzerine döndüğü bir dünyada, gökyüzünün gözü üzerimizdeyken son ödeme tarihi kesinleşmiş birer fani olduğunu hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.
Herkes bu dünyaya sadece para kazanmak için değil, kendilerini hatırlatacak yürekli izler bırakmakla yükümlüdür çünkü.

***

Uyuşturucu çakallarının aldıklarını darbeleri kaç zamandır izliyorum.
Çocuklarımızı korumak için varını yoğunu ortaya koyan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya alkışlarımı gönderiyorum.
Ben yıllardır böyle çalışan ve kimselerden çekinmeyen bir İçişleri Bakanı'nı ilk kez görüyorsam, ülkem adına umut duymam gerektiğini de biliyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ
İstediğini değil gerekeni al.
Radyoda şarkı dinle.
Dişini fırçalarken suyu kapat.

İçim içimi yerken
Işıklarım sönerken
Sen evine dönerken
Yaslandım bir duvara

Sanki arkadaş oldu
Bana sabaha kadar
Senden daha vefalı
Yaslandığım o duvar

O duvarın dibinde
Gururum dağlar kadar
Yıkılmak yok bu gece
O duvara sözüm var
Hakkı YALÇIN

Eskiden umutlarımız dokuz doğururdu şimdi kısırlaştırıldı.

Mehmet Fatih
Sanatı sevmek için sanatçı ruhu taşımak gerek. Bir albüm için her şarkıda heyecanlanmak, bir konser için günlerce hazırlanmaktır. Öznenin insan olduğu yerdedir sanat.
Mehmet Fatih Yalçınkaya bir iş insanı ama büyüdüğü toprakların kokusunu içine çekerken kalbini türkülere vermiş.
Anadolu ezgilerini şimdiki zamana taşımak için bir yola çıkmış.
Herkesin hayatı kendine göre romandır ama sanat adına yola çıkan insanlar başkalarının umutlarını da seslendirir. Mehmet Fatih bunu yapıyor.
Çıktığı yolculukta "Ay Işığı" albümüyle sevenleriyle tokalaşan Mehmet Fatih, sonrasında performans konserleriyle harika bir misyon üstlendi.
Kitlesi her geçen gün çoğalırken, türkülerin selamlarını yanında getirdi konserlerindeki izleyicilere.
Şimdi 1 Aralık tarihinde Zorlu PSM'de Turkcell Platinum sahnesinde yine müzikseverlerle buluşacak.
Birbirinden değerli müzisyenlerle güler yüzlü bir buluşmanın canlı performansını sergileyecek.
Ben de orada olacağım. Çünkü tanıdıktan sonra daha çok sevdiğim ve yolculuğuna saygı duyduğum bir müzik adamını yalnız bırakamam.

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