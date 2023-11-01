doğal zekayı yumurta haşlarken soğan kabuklarında kullandık. Tavuktan çıkan yumurtanın rengiyle oynayarak!İnsanlığın dengesiyle oynayanlar yapay zekanın keyfini çıkarsınlar bakalım!

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Kalbinden koca bir hayat geçmediyse, yapay zekanın robotları karşıdan karşıya bile geçemez. Denemesi bedava!

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Akşam güneşinin başını cama yaslamasıyla kaybolması arasındaki seyir zevkini hangi yapay zeka ürünü robot fark edebilir? Komut alsa bile!

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Neymiş, şarkı sözü yazarmış, beste yaparmış, şarkıcıların sesini taklit edermiş.Kimden esinlenecek? Kendisinden önce o eserleri üretenlerden. O zaman soralım, "doğal hırsız değil de nedir bu yapay zeka?"

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Birbirini deli gibi seven yapay zeka ürünü iki robot üretsinler, "Sevgililer Günü" çiçekleri ömür boyu benden.

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Kutuplarda eriyen buzullar yapay zeka üzerinde olumsuz etki yapabilir mi?Yapay zekanın "üçü bir arada kahve" içerken, "bunların diğer ikisi nerede?" diye sorma ihtimali yüzde kaçtır?

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Yapay zeka benim karın kaslarımı geliştirmek için hiçbir şey yapamaz ama kendi karın kasları için ne yapabilir, anlatsın da öğrenelim.

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İçkisi, sigarası, kumarı olmayan bir yapay zeka robotuyla, dünya ekonomisi nasıl ayakta kalacak çok merak ediyorum.

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Pembe panjurlu evi olmayan, ağlarken yağmura eşlik etmeyen yapay zeka robotunun masal kitaplarında bile yeri yok!

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Yapay zeka savaştan yana doğal zeka barıştan. O yüzden ancak savaşlarda terfi alır yapay zekanın Amerikan patentli mucitleri!

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Yapay zekanın bizim ülkemizden 10 dolara beş kilo sahte bal alacak kadar aklı olduğuna bahse girerim. "Ben bunları Amerika'da 500 dolara satarım" diye.

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Ne yani, yapay zekayla masum çocuklar, barbi bebekler mi üretecekler?Haberiniz yoksa haber vereyim; Hitler şu an en revaçta yapay zeka ürünü!

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Yapay zeka bizim çocuklarımızın ekmeğiyle oynayacak da bizler bunu onun yanına bırakacak mıyız? Sizi bilmem ama ben bırakmam. Yapışırım yakasına "sen hangi okulu bitirdin, bugüne kadar kaç çocuk büyüttün?" diye sorarım.

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Yapay zeka ürünü robotların cümlesinin sadece bir adı olmalı;"Darwin!"

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Adı üstünde yapay! Doğal beslenmesi mümkün değil, sırtı kaşınmaz, ölse omuzlarda bile taşınmaz! Eee nedir bu yaygara!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sanal paraya güvenme.

Kendi yaşam koçun ol.

Çocuğuna kumbara al.

Gerçek sanatın arkasında dur.



Bir kere sevip de

Ayrılmaya gör

Tutunacak bir dal

Bir yol ararsın

Islanır gözlerin

Yüreğin üşür

Sığınacak liman

Bir dost ararsın



Yalnızlığı yorgan

Yapar bedenin

Kırık kadehlere

Uzanır elin

Geceler uzundur

Geceler serin

Sıcacık bir omuz

Bir aşk ararsın

Hakkı YALÇIN



Dost sandığın insanlara arkanı dönme, bir daha önünü göremezsin.



Şöhretin bedeli!

İnsanlara kimlikler doğdukları zaman verilir ama şöhretin kimliği gelip geçicidir.

Yeşilçam'ın ödüllü aktörlerinin çoğu otobüs duraklarında, ucuz otel odalarında "kimliksiz" olarak yaşarken, kimlikleri cenaze işlemleri yapılırken fark edilmiştir.

Şöhret taşınması ağır bir yüktür ve "tanınmaz olmak" böyle bir şeydir.