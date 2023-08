iyiliği ve zarafeti öğretmek gibi bir çabası olmamıştır. O yüzden teknolojinin kağıdı kalemi, mektubu, pulu yoktur.Teknolojinin gökyüzünde yıldız kayarken tuttuğumuz dileklerden de haberi yoktur.Bilime saygımız sonsuz olsa da dünyayı parmağında oynatacak kadar küstahlaşan teknoloji tapınaklarına itirazımız vardır.

***

İnsanı "Japon balığıyla" bir tutuyorlar.

Bir gün Allah'ı da inkar edecekler, klonladıkları canlılara "insan" diyerek.

Sihirbazların hiçbiri sırlarını açıklamadı ama soytarıların bütün sırrı ortada!

İhtimaldir ki Bill Gates gibileri geçmiş yıllarda klonlanmış olmalı. Çünkü böyle adamların insani duygularına dair hiçbir ipucu bulunamadı.

Allah'ın yarattığı canlıları sevmediklerini de inkar etmiyorlar zaten!

***

Cazip fragmanlarla beyinlere hükmettiler, olmayan paradan ticaret ürettiler.

Teknolojik filmlerle insanların gözlerini boyayıp geleceği işgal ettiler.

Çizgi filmlerde işledikleri cinayetleri, ürettikleri kötülükleri önceden ifşa ettiler. Her şeyden önemlisi kişilik haklarına tecavüz ettiler.

***

Ekolojik dengeyi sadece insanların yanlışları bozmadı, dünyanın zengin züppelerinin kirli elleri bu dengenin bozulmasını hızlandırdı.

Küresel ısınma şartlarını sadece insanoğlu körüklemedi, böyle bir dengesizliğin getirisini o züppeler önceden hesapladı ve dereceyi yükseltti.

Sömürecekleri yeni kaynaklar arayanların en büyük hayali gökyüzünü de lağım şebekesine dönüştürmek.

***

Bakmayın insani pozlarına, teknolojik aletleri kendilerine göre programlanıyor. Anne karnında dövmeye başlıyorlar doğmamış bebekleri.

O çocuklar ki depresyon ilaçlarının müptelası olmaya erken yaşta başlıyor.

Bizler de pandemiden sonra vücudumuzda yaşamaya başlayan "metalik parazitlerle" tanışmadık henüz.

İlaç endüstrisi ekonominin yeni kalbi.

Önümüzdeki yıl yayacakları virüsle yeni kitlesel ölümler konuşuluyor.

***

Bizler telden arabalar yaptığımız, iki kibrit kutusuna ip bağlayıp "telefonun kralını" icat ettiğimiz nostaljik yılları dün gibi yaşarken, bir bebeğin gözlerinde hala kayboluyorsak, teknolojiye karşı kazandığımız ilahi zaferi kutluyoruz demektir.

***

Parayla kendilerine ölümsüzlük iksiri icat ettiklerini düşünen teknoloji züppeleri, bu yenilginin farkına vardıkları zaman kıyameti koparacaklar ama geçmiş ola!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sokak hayvanlarını susuz bırakma.

Çocukların adına ağaç dik.

Kapına alarm taktır.

Fırına ekmek as.



Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Kanımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var



Her gece basarlar

Düşlerimizi

Bir anda keserler

Yollarımızı

Arkadan bağlayıp

Ellerimizi

Bir kurşunla bizi

Öldürenler var

Hakkı YALÇIN



Dürüstlüğün cesedini yolun ortasında buldular, tanınmayacak haldeydi!



Tozkoparan kedileri!

Her hafta mutlaka çocukluğumun anılarını saklayan Merter Tozkoparan'a uğruyorum. Yıkılan evlere bakarken içim yanıyor. Sanki bir savaş alanı.

İnsanların azaldığı bir semtte kedilerin hali harap. Birçoğu harabeler arasında yaşam savaşı veriyor. Böylesine sıcak havalarda hepsi de yoğun ateş altında!

O kedilerin yaşamaları için alışıp kaybettikleri insanları bulmaları gerekiyor ya da vicdanlı birilerinin onları bulmaları.