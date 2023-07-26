TARİHİN en acımasız yaz mevsiminde yanıp kavrulurken, aşırı sıcaklardaki payımızı neden inkar ediyoruz?

Denizleri karaları plastik çöplüğüne çevirirken geri dönüşümümüz muhteşem olduğu için!

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İnsanlar sokak ortasında öldürülürken mafya ruhu kudretli güç haline geliyor da toplum olarak nereye gittiğimiz neden sorgulanmıyor?

Görünen o ki adalet ve merhamet duygusu yörüngesinden çıktığı için.

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Sigara fiyatları arttıkça uyuşturucudaki ucuz kimyasal piyasası hareketleniyor da yetkililer neden bir şey yapmıyor?

İhtimaldir ki gençler ayaklar altında ezilirken üstlerine vazife olmadığı için.

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Beş yıldızlı otellerdeki açık büfe kahvaltılarda çöpe atılanlar askıda satılan ekmeklerden çoktur da bu görgüsüzlüğün ve müsrifliğin neden sonu yoktur?

Kesinlikle; "benden sonra tufan" sofralarında yer kalmadığı için.

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Ahlaksızlığın ve onursuzluğun hastalık haline gelmesine yataklık ediliyor da dürüstlüğün ve haysiyetin tedavi unsuru olduğu neden inkar ediliyor?

İnsanlığın kanı çekildiği için.

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Magazindeki erotizm tüccarlarına imrenme potansiyeli her geçen gün büyürken, yürekli ve namuslu kadınları örnek alanların sayısı neden azalıyor?

Bilinçaltına gönderilen zehirli mesajlar yerine ulaştığı için.

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Bir zamanlar sahip olduğumuz dostluğun, kardeşliğin ve huzurun yerinde neden yeller esiyor?

Sevginin kökünü kuruttuğumuz için.

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Eğitimde eşitlik isyanı "şartlı refleks" sayılmıyor da özel eğitimin yerini ve hacmini neden kayıtsız şartsız para belirliyor?

Sistem gereği; özel okulları şımartmanın tadına doyum olmadığı için.

***

Elini ateşe tutarak cesaret sınamasının modası geçiyor da "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" sözü neden değer kaybetmiyor?

Deri değiştiren yılanların gömlekleri deli gömleklerinden ucuz olduğu için.

***

Böyle bir ülkede hokkabazların sihirbazlardan neden değerli olduğunu sorgulamaya gerek yok.

Sosyal medyada popüler olmak için yanıp tutuşanlar varken, varsın yaz güneşi de fena yaksın.

Nasılsa köyümüze dönmekten başka "müsait bir yerde" hayat kalmadı.





Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

O gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine



Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

HAKKI YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Komik çocuk videoları izle.

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Çiğnediğin sakızı yere atma.



Bugünlerde birine armağan edilecek en değerli eşya; vantilatör!



Aynen öyle!

Çocuklar ya sokaklardan ya da piyasayı elinde tutan çakallardan aldıkları "tehlikeli maddeleri" kullanırken, bilinçaltına yüklenen mesajları zamanı gelince annelerine babalarına yolluyorlar.

"Geleceğime kurşun sıkıp geleceğim!" O sırada uyuşturucu baronları motosikletli kuryelerine mesaj bırakıyor.

"Elinizdeki malları bitirene kadar ben bir Çeşme, Bodrum yapıp geleceğim."