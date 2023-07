Hayatımın Kadını

Şatafatlı sofralarla donatılmış saçma sapan hikayelerin televizyonlarda dizi yapıldığı bir ülkede, Özge Yetkiner'in hikayeleri kesinlikle okunmaya değer.

Edebiyata, insani duygulara ve kadınların emeğine saygı duyuluyorsa eğer!

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Emeğin hakkını ver.

Denizi seyret.

Kötü günde dostlarının yanında ol.



Sen kendinden mahrum

Etsen de beni

Bu hüzünler bana

Senden hediye

Hala çok şeyler var

Bizi yaşatan

İkimizden biri

Kaldı geriye



İncinen kopan bir şey var

Sen benim yaralı yanım

Çok şeyleri paylaşmıştık

Dokunmasan da ağlarım



Ben gözlerine deli

Sen yokluğuma kaçak

Ya yeniden yak beni

Ya da ellere bırak

Hakkı YALÇIN



Çocukları gözden çıkaran şehirler ekmeğini taştan çıkaranı sevmez.



Ütopya!

Gençliğimizde savaşsız bir dünya düşlemiştik. Din, dil, ırk ayrımı olmayan, yoksulların sırtından geçinerek zengin olunmayan haysiyetli bir dünya.

Çocukların korkutulmadığı, emeğin karşılığını bulduğu, insanların her istediğini alamasa da her istediğini yiyebildiği adaletli bir dünya.

Dostluk köprülerinin yüreklerde atıldığı, düşüncenin suç olmadığı demokratik, barışçıl ve asil bir dünya!

Şimdi bunları yazınca birilerine nasıl da komik geliyordur ama onların böyle bir ütopyası bile yok ve asla olmayacak!