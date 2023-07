Baba parası!

ÇOCUKLARIN ömrüne kesilen biletleri bazen en yakınındakiler veriyor.

Şimdiki zamanın penceresi renkli düşlere açılırken, çocuklar da bir şekilde "yolunu" buluyor.

Not: Böyle yolların sonundaki uçurumu görmeyen babalar, iş işten geçtikten sonra başını duvarlara vursa ne fayda!

***

Bir arkadaşım anlattı da "okuyun" dedim; sonu başından belli bir kitap.

Bayramda Çeşme'de tatildeymiş, 16 yaşındaki bir genç kızın, yanındaki arkadaşlarına anlattığı bir sohbete kulak misafiri olmuş.

Her akşam eğlence ve su gibi harcanan paralarla gurur duyan bir genç kız duruşu.

O yaşta, yaşanan gecelik ilişkilere duyulan özlem de caba!

Arkadaşım dayanamayıp sormuş, "sen bu yaşında bu kadar parayı nasıl kazanıyorsun?" Genç kızın cevabı; "babam veriyor!"

***

Bir lahmacunun 500 liraya yendiği mekanlarda konaklama ve her gün kolayca harcanan parayı veren babanın sorgusu başlamış.

O babanın parayı nereden kazandığını kendine saklayan arkadaşım merak edip sormuş; "bir baba bu kadar parayı kızına nasıl verir?" Geç kız işin sırrını fısıldamış;

"Babamla annem ayrı yaşıyor. Babam da ben intihar etmeyeyim diye beni tatile yolluyor, bol bol para gönderiyor." Derin bir iç çekmiş arkadaşım ve kendi kendine söylenmiş. "Kapak kızları boşuna çıkmıyor!

Ya çok paradan ya parasızlıktan!"

***

Bunlar anlatılırken üç kuruş maaşla çalışan emekçi kızları düşündüm.

Duraklarda bir ömür harcayan, kendilerine göz diken otomobil züppelerine yan gözle bile bakmayan o kızların hayat mücadelesine saygılarımı gönderdim.

Ahlaksızlığın kökleri evlerin içine uzanırken, kızlarını emek heykeli olarak büyüten babalara başımı eğdim.

Yokluk içindeki zengin yürekli babalara.

Kızlarıyla gurur duyan onurlu babalara.

***

Hayat herkes için farklı roller yazıyor ama insanlar da başkalarının rollerini kapmak için çırpınıyor. Hele magazin endüstrisinin finanse ettiği pespaye filmlerde.

Belki de berbat bir ödeşme yaşanıyor hayatta. Magazinin tutturduğu ritim çocukların harcandığı sistemin kalp atışlarını sağlıyor.

Bir yerde parası olmasa da huzurlu ve mutlu yaşıyor insanlar, bir yerde çuvalla paranın içinde kaderini pamuk ipliğine bağlıyor!

***

O yüzdendir ki, çocukların hayatına kredi veren sistemde "faizleri" çok iyi hesaplamak gerekiyor.

Not: Yıllarca magazin dünyasının içinde kaldım. Baba parasıyla lüks hayat yaşayan genç kızların ayakta kaldığını pek görmedim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Para harcamadan eğlen.

Piknik yaptığın yeri temizle.

Dişini fırçalarken suyu kapat.

İnceldiği yerden kopsun

Herkes burda sen yoksun

Oh ne güzel

Aç sesi aç alem duysun

Vur dibine vur sefam olsun

Oh ne güzel



Nerede yitirdiysek

Oradan başlıyoruz

Kafada bitirdiysek

Kafaya takmıyoruz

Herkes giysin cicilerini

Yıkalım

Bodrum gecelerini

Her şey fani aşk baki

İllaki aşk illaki

Hakkı YALÇIN



Bir insanın elinden işini alırsanız onun hayatını almış olursunuz!



Bilal Sonses

Son zamanlarda en çok ilgimi çeken

şarkıcılardan biri Bilal Sonses.

Kendine has bir yolculukta harika

besteler yapıyor, şarkılarını ustaca

yorumluyor ve kimseyle polemiğe

girmeden eski zamanların efendi

duruşunu sergiliyor.

Müzik dünyasında gelip geçici

olmayacağı kesin. Çünkü

herkes gibi değil.

Dejenere şöhretlerin ucuz hikayelerle

toplumu bozduğu bir düzende, böyle

bir delikanlıyı işaret etmekten gurur

duyduğumu belirtmeliyim.

Hem müzik hem adam duruşu adına.