Nostaljik!

ŞİMDİ ahlaksızlık duvarına kendi fotoğraflarının yerine başkalarının görüntülerini koyanların, yalan üstüne yalan koyarken bir koyup bin alanların sanal dünyası var.

Oysa insanlar bu kadar kötülüğü içlerine sindirmeden önce, evlenmek isteyenlerin mektuplarında bile içtenlik vardı.

1967 yılında evlenmek isteyenlerin Hayat Dergisi'deki mektupları.

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36 yaşında 1.70 boyunda 58 kilo dürüst bir ev hanımıyım. 12 yaşında bir kızım, iki dairem var. 40-55 yaşları arasında karakter sahibi memur beyle içgüveysi olarak evlenmek istiyorum.

Rumuz: Yıldırım.

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21 yaşında 1.70 boyunda yeşil gözlü kumral bir gencim. Deniz astsubayı olarak görev yapmaktayım. Yaşıma ve boyuma uygun bir aile kızıyla evlenmek istiyorum. Zenginlik fakirlik mevzubahis değildir. Rumuz: Deniz kuşu.

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36 yaşında çocuksuz bir dulum. Bütün ev işlerini bilirim. Hayatta kimsesiz kaldığım için tekrar evlenmek istiyorum.

Bir yuva kuracak varlığa sahip bir memur veya 50 yaşını geçmemiş emekli bir beyle evlenmek istiyorum. Rumuz Nergis.

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30 yaşında 1.70 boyunda 70 kilo gelen bir gencim. Aylık kazancım 2 bin lira tutmaktadır. Bankada biraz param vardır. Evleneceğim insan 18-25 arasında iyi huylu ve en az ilkokul mezunu olmalıdır. Kız veya dul olabilir. Rumuz:

Bekleyiş.

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25 yaşında 1.70 boyda kumral bir kızım. Güzel değilim. Ayda 800 lira kazanıyorum. Eşim arzu ederse çalışmam. Beni olduğum gibi kabul edecek, neşeli, aile geçindirecek iş sahibi bir beyle evlenmek istiyorum.

Rumuz: Bir ümit.

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45 yaşında 50 kilo 1.60 boyda bir müessesede amme hizmetinde çalışan esmer biriyim. Bazı evhamlarım dolayısıyla muayene olduğum hekimler evlenince durumumun düzeleceğini bildirdiler. Bunu bilerek boy ve kiloma uygun sarışın minyon tipte 33-50 yaş arasında çocuksuz bir hanımla evlenmek istiyorum. Rumuz: Arızalı.

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37 yaşında 1.65 boyunda, iyi bir aileye mensup memur kadınım.

İki yetişkin çocuğum olup hayatlarını kazanmış durumdadır ve bana hiçbir şekilde mani değildirler. İstanbul'un mutena semtinde kendi katımda oturmaktayım. 10 yıl önce eşimi kaybettim. Meslek sahibi karakterli 40-45 yaş arasında bir beyle evlenmek istiyorum.

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45 yaşında 1.55 boyunda ela gözlü bir kadınım. Yaşlı bir annem bir evim ve epeyce birikmiş param var. Sırt ağrıları çekmekteyim. Beni tedavi edecek yaşlı bir doktorla evlenmek istiyorum.

Rumuz: Derdimin dermanı.

***

55 yaşında sıhhatli ve enerjik bir ev hanımıyım. Dulum, yeniden evlenmek istiyorum. 70 yaşından aşağı olmayan emekli bir beyle yuva kurmak istiyorum.

Hasta ve bakıma muhtaç da olabilir.

Rumuz: Şefkat.

***

Mazideki masumiyetin egzersizi adına yazdım bu yazıyı, şimdiki zamanda yağmalanmış değerleri işaret etmek adına.

Bir gecede koca değiştirip nafaka peşinde koşan tilkilerin, gönül postalarındaki masumiyetle nasıl değiş tokuş edildiğini göstermek için.

MUTLULUK TAKVİMİ

Haklıysan dik dur.

Kopardığından daha çok çiçek ek.

Bebekleri kokla.

Dünya insanı ol.

Sadece yürü.

Bir dünya yarattı

İnsanlar için

Kalplerden kin değil

Sevgi bekledi

Mutluluğa doğru

Uzansın eller

Allah insanlara

Seviniz dedi



Kalplerden acıyı

Silip yeniden

Bir sevgi yumağı

Olup da birden

Çirkinmiş güzelmiş

Hiç düşünmeden

Allah insanlara

Seviniz dedi

Hakkı YALÇIN



Her şeyin galibi zaman ama biraz da iyiler kazansın artık.



Antikacı!

Sürekli estetik yaparak güzelliğinin

arkasına sığınan yaşlı bir şöhret hala

erkekleri etkilediğine inanıyordu.

Bir arkadaşıyla restorana gitti, bir

süre sonra da arkadaşına karşıdaki

adamı işaret etti. "Birkaç dakikadır bana

dikkatle bakan şu adamı tanıyor musun?"

"Evet" dedi arkadaşı.

"Kendisi ünlü bir antikacıdır!"