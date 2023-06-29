Kement!

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Şimdiki zamanda çocukları korumak eski zamanlar kadar kolay değil.

Şimdi alışveriş merkezlerinde 12 yaşındaki kız çocuklarına bile elektronik sigara satılıyor.

Kaç kere yazdım uyardım ama yetkililerden bir kere bile ses çıkmadı.

Bir kez daha haykırıyorum;

"elektronik sigara uyuşturucu stajıdır!" 12 yaşındaki çocuklara bu sigaraları satan çakallar hapiste olmalıyken, o küçük kız çocukları yarın uyuşturucu dünyasının harcanan bedenleri olacaktır.

Bunun vebali de o çakallara meydanı boş bırakanlara ait olacaktır.

MUTLULUK TAKVİMİ

İlginç bir sandviç yap.

Hasta ziyaretine git.

Bir çocuğu omuzuna al.

Boş bir ağaç gölgesi bulursan uzan.



Gözlerin bu sevdanın

En kalleş haliydi

Vedasız gideceğin

Her halinden belliydi

Hani ölüm ayırırdı

İkimizi bu sevdadan

Beni inkar edemezsin

Bıraktığım anılardan



Düşündükçe

Çılgına dönüyorum

Sana yabancı bir elin

Dokunuşunu

Hiç bekleme beni

Teslim olmuyorum

Kendime ayırdım

O son kurşunu

Hakkı YALÇIN



Müzik emekçilerinin kanını emen yarasaların üzerini arasalar neler bulurlar neler!



Yeşilçamlı!

Aşkta yenilmek herkesin boynunun borcudur, ödemek istemeyen nafile uğraşmasın!

Aşkın yangınını söndürmek için yeni bir yangın çıkarmak zorunludur, merhem niyetine.

Aşk; sahneye jartiyerle çıkan pespayeleri ve parasından başka bir şeyi olmayan hanzoları her gece görmüştür de bizim gibiler gerçek aşkı ancak filmlerde görmüştür. O yüzden Yeşilçamlıyız!