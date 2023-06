Kurban olayım!

PAYLAŞMAK, dizlerimizi kırıp oturduğumuz ve kalbimizle donattığımız sofra düzeninden kalmıştır.

Tepsilerdeki lokumlardan payına düşeni alan çocukluktan, komşuluğa açık kapılardan, her şeyden önemlisi barıştan ve kardeşlikten.

O yüzden her yeni bayram eski bayramların anılarıyla yüklüdür.

***

Gömlek buruşuk olsa da hayaller ütülü, lunaparklarda aynalar sihirli.

Çocuklar hiçbir yere sığdıramazdı hayallerini. "Bayram sevinci" tanımlaması da o günlerden kalmadır.

Evler ahşap, evler derme çatma taştan ama yürekler yufka diller şeker.

Kapılar çalınırdı teker teker.

Her çocuğun bayram rızkı hazırdı.

***

Bayramdan önce bir adam gelirdi mahalleye, bütün yoksul çocukları bir kamyonete bindirir, herkese bayramlık giysilerini aldıktan sonra mahallenin orta yerine bırakırdı.

Kimse adamdan kuşku duymazdı, kötülük o zamanlar ihtimal dahilinde bile değildi, bütün iyilikler de Allah aşkına yapılırdı.

Herkesin gölgesi diğerine konfeti.

O yüzden çocukluğumuzda paranın yerini tutan güzellikleri ve yeni bir pabuçla yatmanın nasıl bir duygu olduğunu şimdiki çocuklara gösteremediğimiz için hüzünlenirim.

***

Bayram günlerinde sadece çocukları değil, yüzüne çocukluğunu saklamış büyükleri de arıyoruz.

Eski bayramların asaletini, çocukları sevindirmenin ne anlama geldiğini, hala içindeki çocuğu öldürmemiş olanlar bilir.

***

Markalaştırma duygusunun kaliteye verdiği değerle, çocuklarımıza vermemiz gereken değer arasında sıkışıp kaldığımız için, gelecek zamanları öldürmüş olma ihtimalimiz yüksek Eski bayramlarda zarfların içine konan kartpostalları hatırlatanlar "demode" sayılıyor.

Nasılsa bayramların bir mesajla kutlandığı zaman diliminin içinden geçiyoruz.

***

Şimdi ağzı bozuk söylemlerin itibar görmesiyle, siyah beyaz bayramlık fotoğrafların kalbinin durması arasında bir yakınlık varsa.

Nefreti su gibi içen insanlar gitgide çoğalırken, çirkinliğin her sözü can buluyor da insanlık para ve çıkar uğruna can veriyorsa.

Her bayramda saygının ceketinden bir düğme daha eksiliyor da çocuklara öğretemediğimiz gelenekler yeni moda yaşamın gerçeklerine yem ediliyorsa!

Midesine "bayram ettirmeyi" hayatın öznesi sayanlar, domuz gibi yemekten başka bir şey bilmiyorsa.

Eski moda bayramlara "kurban" olayım!



MUTLULUK TAKVİMİ

Büyüklerinin yanında ol.

Çocukları sevindir.

Güneşin batışını izle.

Tatili beyninde yap.

Dokunsun dudağın

Sebil tasına

Aldırma boş yere

Gönül yasına

Son ver bu hayatın

İhtirasına

Hayat bir komedi

Dertler bahane



Gözlerine vurur

Mumların isi

Örtmez günahları

Gecenin sisi

Son vasiyetini

Söyler birisi

Toprak olur beden

Taşlar bahane

Hakkı YALÇIN



Bizim için en güzel bayram yaptığımız gençlik hatalarıydı belki.



Bayram hediyesi!

Sevgi umudu besler, umut

düşünceyi, düşünce adaleti.

Adalet özgürlüğü, özgürlük barışı,

barış kardeşliği, kardeşlik huzuru.

Huzur bütünlüğü besler, bütünlük

geleceği, gelecek çocukları besler.

Peki o çocukların yoluna taş koyup,

onları psikolojik baskıyla hasta etmek

ve o çocukların uyuşturucu batağına

sürüklenmesine yol açan torbacılara

meydanı boş bırakmak neyin nesi?

Bayram hediyesi mi?