Hayat kredisi!

HAYAT insan olana tercihler sunar, "su sesi, çocuk sesi, vicdanın sesi ve para sesi.

Ensesi kalın olanlar çocukların kanını emerken hiçbir su onların kirini paklayamaz ya o yüzden onlar için sadece para sesi!

***

Bir arkadaşım para sesinin bütün sesleri bastırmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Sen de bir şarkı söyle" dedim, "onurlu insanlar duysun yeter." "Sesim şarkıya müsait değil" deyince ona başka bir çözüm yolu önerdim.

"O halde fiyakanı mektup yazarak göster." Tebrik kartlarının modası geçmiş olabilir ama gökyüzüne buluttan zarflar içinde ilahi mektuplar göndermenin modası asla eskimez.

***

Bir arkadaşım kahve falına baktırdı, falcı kadın "birkaç yıl çok acı çekeceksin ve umutsuz olacaksın" dedi. Arkadaşım yüzünü astı, "peki sonra?" Falcı kadın müjdeyi verdi.

"Sonra da bu hayata alışacaksın!" Kötülüğün kudretine boyun eğdikten sonra, sevgisizliğe saygısızlığa, yalana ve talana kolayca alıştık.

O yüzden bu bayramda eski zarafetlerin iade edilmesini öneriyorum.

***

Başka bir arkadaşım "boyunun ölçüsünü ne zaman alacak nefret" diye bir soru yöneltti.

Cevabım hazırdı; "hepimiz centilmen ve usta terziler olabildiğimiz zaman."

***

Vazgeçtiklerimiz bizim değil.

Aşk artık buralarda oturmuyor gökdelenlere çıktı, lüks villalarda geceliyor!

Paranın "can alıcı" cazibesi varsa onun karşısında ne canların ne değerlerin ayakta kalması zor!

O yüzden "bedenlerini ve ruhlarını pazarlayanların dilinden aşkı kurtarmalıyız" diye haykırsam sadece kendim duyarım.

***

Aynı bardaktan su içmenin unutulduğu topraklarda, kana susamışlık öne çıkıyor artık.

Kabalık ve saldırganlık alıp başını gidiyor. Bırakın düşeni kaldırmayı, şaka bile kaldırmıyor insanlar.

Tahammül duygusu kaybolurken saygı nafile. Üstelik arkadaşının altındaki iskemleyi bile tekmeleyecek kadar düşmanlık besleniyor artık.

***

Yüksek faiz veren bankalara koşan insanlar, kan bankalarını defterden sildiyse, hayatın verdiği kredilerin de faizleri ödenecek demektir.

Ölüm ki her zaman kapıda bekleyendir.

Ve unutulmasın ki insan yaşarken de çürür.

Gerçeği de final sahnesinde görür.

MUTLULUK TAKVİMİ

Pencerene sineklik taktır.

Karıncaları izle.

Alkışı sessizce kabul et.

Yoksul çocuklara bayramlık al.

Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni



Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Dudağından düşmesin

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN



Hayatın en anlamlı sözcüğüdür; "yaşarken melek olmak!"



Hazıra konmak!

İyi okul; her yıl ücretlerini katlayan

okul mudur, çocukları eğitmeyi esas

sayan mı?

Nice çocuk vardır potansiyeli içinde

gizlidir, onların gerçek gücü finalde

ortaya çıkar.

Bazı çocuklar seviye sınavlarında

okulun "başarı puanını" düşürmekten

sanık sayılırken, çocuğun velisine

"çocuğunuz okuldan alın" deniyor da

bundan daha "seviyesiz" bir davranış

olabilir mi?

Çocukların seviyesini yükseltmekle

yükümlü olan okullar bunu

beceremiyorsa, onlarınki sadece

hazıra konmaktır.