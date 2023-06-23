Mahalle sakinlerinden biri "yazılarınızda sürekli olarak uyuşturucuyu gündemde tutuyorsunuz, bir nedeni var mı?" diye sordu.
"Var" dedim, "hepimizin çocukları tehlike altındayken, uyuşturucunun böylesine rahatça yayılmasının yetkililerde ve toplumda rahatsızlık oluşturması gerekiyor!"
***
Adama bir yakınımın bağımlı merkezinde tedavi gördüğünü ve oradaki insanlarla 10 gün boyunca yaşadığım anıları anlattım.
O insanları yakından tanıdığınız zaman mutlaka bir şeyler yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Birçoğu isteyerek başlamamış ve gerçekten kurtulmak için çabalayan çok.
Bağımlılar içinde genç bir kız vardı. Ketamin kullanıyor. Ketamin, farmakolojik kullanımı sınırlı olan ama kliniklerde kullanılmaya başladıktan sonra yasadışı pazarda kendine yer bulan bir madde. Şimdi kokainle yarışıyor. Her uyuşturucu gibi beyni hadım ediyor.
Bağımlılığının köküne indim, meselenin özünde hep yanlış bir arkadaş var.
Babasıyla da tanıştım ve empati yaptım. Bir baba kızı için dünyayı yakar!
***Tedavi merkezi ücretliydi, bakımlıydı, hastane çalışanları çok ilgiliydi.
Ama herkesin bu şartlarda tedavi imkanı yoksa, devlet babanın bağımlı tedavisinde etkili pozisyon alması zorunludur. Stat yapılır gibi çok daha çoğulcu tedavi merkezleri gerekiyor.
Zor şeylerin altından kalkan devletimiz bunu yapabilecek kudretteyse acilen yapmalı.
O insanlar dışlanırsa ve kaderlerine terk edilirse sadece sayıları çoğalır.
Bu da ülkemizin geleceğini yok etmek isteyenlerin en büyük hayalidir.
***Uyuşturucu pazarı gittikçe genişliyor. Bazı semtler boğazına kadar batmış. Geçen hafta Merter Tozkoparan'da yapılan operasyonlarda tutuklanan torbacıları duydum ama onlar okyanusta bir damla.
Türkiye'nin her yeri bu çakallarla ve onları kullanan şerefsiz patronlarla dolu.
Pazar ne kadar genişlerse o şerefsiz patronların katları yatları çoğalıyor.
Peki ya anaların babaların feryatları?
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Eskiden bayramlar için kartpostal sergileri olurdu, şimdi uyuşturucu sergileri moda.
AVM'lerde 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satılıyor, kimsenin gıkı çıkmıyor. Paranın kokusu bebek kokusunu bile bastırıyor.
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Muhabbetin sonunda adama bir not bıraktım.
"Uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmayacak gerçeği hayata geçirilene kadar, sizler televizyon dizilerinden başınızı kaldırmayın, futbol maçlarında ayılıp bayılmaya devam edin!" Çünkü ele verdiğinden fazlasını gelecek zamana saklıyor, bu kalleş zaman!