Gündem: Uyuşturucu!

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Muhabbetin sonunda adama bir not bıraktım.

"Uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmayacak gerçeği hayata geçirilene kadar, sizler televizyon dizilerinden başınızı kaldırmayın, futbol maçlarında ayılıp bayılmaya devam edin!" Çünkü ele verdiğinden fazlasını gelecek zamana saklıyor, bu kalleş zaman!