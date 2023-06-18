Onurlu babalar

AŞKI seslendirirken babaların adı ikinci planda kalmıştır hep.

O yüzden yaşlandıkça daha çok sevilir babalar, özellikle kızları tarafından.

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Gariptir ki Babalar Günü harcamaları çoğu zaman Anneler Günü'nü sollar.

Bir çeşit vicdani ödeşme belki.

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Babalarla ilgili herkesin dilinde aynı şarkı olabilir ama.

Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki fark bugün elini öpeceğimiz babaların farkıdır.

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Teknoloji ve paranın özne olduğu hayatta en değerli gerçektir yalan.

Böyle bir düzende baba olmanın sorumluluğu, şimdiki babaların çocukluğundaki kadar saf değildir.

O yüzden zamana incinmiş babaların bendeki yeri başkadır.

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Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibriti çakan!

Mesele haysiyet olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.

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Ben kula kulluk etmeyen Allah'ın kendisine bahşettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen.

Çocuklar adına mesaiye kalan, haksızlığı hukuksuzluğu ve yolsuzluğu kınayan.

Ben ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdim.

İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.

Çocuklarına iyi geceler dilerken, ertesi sabahın karanlığına gömülen babaları Kalabalıklar içinde yapayalnız yürürken, ölecek kadar sağlam, yaşayacak kadar yaralı babaları.

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Bundan birkaç yıl önce sosyal medyada Babalar Günü'ne mahsuben ünlülerin katıldığı bir reklam kampanyası vardı.

Slogan; "Baba olunca anladım!" Oysa baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.

Ben kendisini bütün çocukların babası hisseden yürekli babaları sevdim.

Çocukları ve kadınları incitmeyen, helal kazançtan sapmayan onurlu babaları.

Gerçek babalığın rütbesi onurdur çünkü.

***

Bizim gününü kutlayacağımız babalar; namuslu, şerefli, vicdanlı babalardır.

Başkalarının çocuklarından çalıp, kendi çocuklarına lüks cipler alan babaların gününü kutlayacak değiliz ya!

MUTLULUK TAKVİMİ

Babanın yanında ol.

Düşünce gücünü pozitif kullan.

Bisiklete bin.

Yaz için ucuz tatil planlaması yap.

Yalnızlık korkusu

Sarar herkesi

Uyuyan kalplerin

Uyandığı gün

Sokaklara sığmaz

İsyanın sesi

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün



Sabırlar tükenir

Gün gelir elbet

Yumruklar sıkılır

An gelir elbet

Bizim de sesimiz

Duyulur elbet

Bıçağın kemiğe

Dayandığı gün

Hakkı YALÇIN



Kirli teknolojiye yüz vermeyen nostaljik babalara bugün "köstekli saat" aldım.



Acılı babalar!

Bugünün babalarını bekleyen en

büyük tehlike uyuşturucu. Bazılarının

açılan çukurlardan haberleri yok,

bazılarının da haberi olduğunda iş

işten geçmiş oluyor.

Çocuklarının kulaklarını çeken

babalar azaldığı içindir ki uyuşturucu

ekonomisinin baronları yaz kış

teknelerde halay çekiyor.

Şerefe kadeh kaldırıyor şerefsizler!

Ne de olsa kan çekiyor!

"Şerefsiz kargo" patronlarının

işleri tıkırındayken, babaların

ölümün kıyısındaki çocukları için

ettikleri isyanları dile getirmek benim

görevim.

Çünkü ben onlardan yanayım.

Ama durdukları yerde yıkılan

gençler varken, düşündüm de hangi

birine yanayım!