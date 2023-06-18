AŞKI seslendirirken babaların adı ikinci planda kalmıştır hep.
O yüzden yaşlandıkça daha çok sevilir babalar, özellikle kızları tarafından.
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Gariptir ki Babalar Günü harcamaları çoğu zaman Anneler Günü'nü sollar.
Bir çeşit vicdani ödeşme belki.
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Babalarla ilgili herkesin dilinde aynı şarkı olabilir ama.
Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki fark bugün elini öpeceğimiz babaların farkıdır.
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Teknoloji ve paranın özne olduğu hayatta en değerli gerçektir yalan.
Böyle bir düzende baba olmanın sorumluluğu, şimdiki babaların çocukluğundaki kadar saf değildir.
O yüzden zamana incinmiş babaların bendeki yeri başkadır.
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Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibriti çakan!
Mesele haysiyet olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.
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Ben kula kulluk etmeyen Allah'ın kendisine bahşettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen.
Çocuklar adına mesaiye kalan, haksızlığı hukuksuzluğu ve yolsuzluğu kınayan.
Ben ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdim.
İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.
Çocuklarına iyi geceler dilerken, ertesi sabahın karanlığına gömülen babaları Kalabalıklar içinde yapayalnız yürürken, ölecek kadar sağlam, yaşayacak kadar yaralı babaları.
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Bundan birkaç yıl önce sosyal medyada Babalar Günü'ne mahsuben ünlülerin katıldığı bir reklam kampanyası vardı.
Slogan; "Baba olunca anladım!" Oysa baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.
Ben kendisini bütün çocukların babası hisseden yürekli babaları sevdim.
Çocukları ve kadınları incitmeyen, helal kazançtan sapmayan onurlu babaları.
Gerçek babalığın rütbesi onurdur çünkü.
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Bizim gününü kutlayacağımız babalar; namuslu, şerefli, vicdanlı babalardır.
Başkalarının çocuklarından çalıp, kendi çocuklarına lüks cipler alan babaların gününü kutlayacak değiliz ya!
MUTLULUK TAKVİMİ
Babanın yanında ol.
Düşünce gücünü pozitif kullan.
Bisiklete bin.
Yaz için ucuz tatil planlaması yap.
Yalnızlık korkusu
Sarar herkesi
Uyuyan kalplerin
Uyandığı gün
Sokaklara sığmaz
İsyanın sesi
Bıçağın kemiğe
Dayandığı gün
Sabırlar tükenir
Gün gelir elbet
Yumruklar sıkılır
An gelir elbet
Bizim de sesimiz
Duyulur elbet
Bıçağın kemiğe
Dayandığı gün
Hakkı YALÇIN
Kirli teknolojiye yüz vermeyen nostaljik babalara bugün "köstekli saat" aldım.
Acılı babalar!
Bugünün babalarını bekleyen en
büyük tehlike uyuşturucu. Bazılarının
açılan çukurlardan haberleri yok,
bazılarının da haberi olduğunda iş
işten geçmiş oluyor.
Çocuklarının kulaklarını çeken
babalar azaldığı içindir ki uyuşturucu
ekonomisinin baronları yaz kış
teknelerde halay çekiyor.
Şerefe kadeh kaldırıyor şerefsizler!
Ne de olsa kan çekiyor!
"Şerefsiz kargo" patronlarının
işleri tıkırındayken, babaların
ölümün kıyısındaki çocukları için
ettikleri isyanları dile getirmek benim
görevim.
Çünkü ben onlardan yanayım.
Ama durdukları yerde yıkılan
gençler varken, düşündüm de hangi
birine yanayım!