İnadına özlem!

ADINA "şipşakçı" denen sokak fotoğrafçılarını özlüyor insan, yürürken bile elindeki cep telefonuyla cilveleşenlere inat.

Dokuz köyden kovulsa da onuncu köye bilet alanları özlüyor insan, her gün yalan söylemekten utanmayanlara inat.

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Sadece demir paraları değil düşlerimizi de biriktirdiğimiz kumbaraları özlüyor insan, şimdi ömrümüzü harcayanlara inat. Gökyüzünde süzülen uçurtmaları özlüyor insan, şimdi çocuklarımıza dadanan alçaklara inat.

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Meyvelerin sebzelerin içine konduğu kesekağıtlarını özlüyor insan, şimdiki zamanın naylon poşet mezarlığına inat.

İyilik ormanlarına hiç karşılık beklemeden ağaç dikenleri özlüyor insan, şimdi çocuklarımızın ocağına incir ağacı dikenlere inat.

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Geceleri ay ışığıyla parlayan yazlık sinemaları özlüyor insan, şimdi sinemada küfürlü esprilerle çamura batan "karaltılara" inat.

Eski zamanların ölümsüz aşklarını özlüyor insan, şimdi aşkını bir gecede Louis Vuitton çantaya satanlara inat.

***

Kıt kanaat yaşayan ama onurundan zerre kadar ödün vermeyen yürekli sanatçıları özlüyor insan, şimdi kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştıran soytarılara inat.

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızları özlüyor insan, şimdi ite kopuğa bile yıldız muamelesi yapılan zamana inat.

***

Elle yazılmış hasret kokan mektupları özlüyor insan, şimdi bilgisayarla gönderilen ikiyüzlü maillere inat. Eski alışkanlıkların koynumuzda bıraktığı kokuları özlüyor insan, en çok da bebek kokusunu.

***

Çocukluk mahallemde Plevne Gazisi yaşlı bir dede vardı da hep sorarlardı ona "yeniden dünyaya gelsen ne olmak istersin?" Cevabı muhteşemdi; "kula kul olmayayım bu bana yeter." Şerefsiz paraya kul olanlardan sonraki zamanı hiç sevmedim.

Mehmet Fatih

Birkaç gün önce bir müzik

insanıyla tanıştım; Mehmet Fatih

Yalçınkaya.

Sanatın gerçek yanını sergileyen

idealist bir yorumcu. Ticari kaygıdan

uzak "Ay Işığı" adlı bir albüm

çalışması yaptı. Zorlu Center'da

görkemli bir orkestrayla zaman zaman

sahne alıyor.

Nereden geldiğini inkar etmeyen

ve yaşadığı zorlukların üstesinden

gelen insanların birbirlerine benzer

yanları vardır. Biz buna acılardan

süzülüp gelmek diyoruz.

Suyla da işi var toprakla da.

Sesine baktım su berraklığında

Makinelerle de işi var sporla da.

Kurduğu cümlelere baktım sevgi

dolu. Aynı zamanda memleketine

sevdalı, tarihine düşkün başarılı bir iş

insanı.

Helalinden çalışma şeklini

öğrendikten ve rahmetli anacağına

olan düşkünlüğünü de gördükten

sonra bu güzel insanı işaret etmeyi

görev bildim.

Sanatçı ruhlu Mehmet Fatih'i.