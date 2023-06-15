Tedarik!

GELECEKTE dünyanın başındaki bela; tedarik! Sadece gıda ürünlerinde değil, benzin, mazot, doğalgaz ve "azalan insanlık" gerçeği de insanları bekliyor.

Romantizmin küçümsendiği bir dünyada gittikçe büyüyen felaketlerin fragmanları bunlar.

Yeni bir dünya inşa edilirken, çocuklarımızın sefalet çekme ihtimali çok büyük.

Ekmeğini taştan çıkarmak gerçeğinden uzak büyütülen çocuklar, sanal derinlikte kaybolurken, kim bilir hangi ölümlere gönüllü kurban olacaklar!

***

Bundan 50 yıl önce dünyanın öbür ucundaki çocukların tepkilerdeki ortaklık oranı yüzde 5 civarındaydı.

Topa vurmak, sandviç yemek ve sokaklarda misket oynamak gibi.

Şimdi 15 yaşlarındaki çocukların tepkilerdeki ortaklık yüzde 60 civarında.

Hepsinin bilinçaltına teknolojiyle sistemin gereksinimleri enjekte edildi.

Geleceğin dünyasında biri düğmeye basınca tepkiler de ortak olacak.

Total saldırılardaki ortaklık da kaçınılmaz!

Aile sadakat ahlak gibi değerlerin günden güne eridiği bir dünyada bu da teknolojinin zaferi! Ya da birilerinin istediği dünyayı inşa etmenin mühendisliği!

"Bize bir şey olmaz" duygusuyla "benden sonra tufan" bencilliğinin bu inşaata harç taşıdığını söylemeye gerek yok.

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Kurulacak yeni dünyanın içinde güçler dengesinin kimlerden yana olduğunu söylemeye gerek yok. Onların ihtiyaç fazlası "tedarik" işlemleri çoktan yapıldı.

Dünya nüfusunu gereksiz bulanların geleceğin dünyasını "insanlığa" ayıracağını mı düşünüyorsunuz yoksa?

Birbirlerine kırdırılan halkların kendi geleceğini haklayacağını en iyi onlar bilirken.

***

Ekranlarda yalanlarına ve çıkarlarına ip atlatanlar için böyle meselelere kafa patlatmanın alemi yok.

Nasılsa çene düşüklüğü bugünlerde iyi para ediyor!

Bilinmelidir ki azalan nimetlerin yerçekiminde uzay minibüsleri yolcu taşımayacak.

Ama her çocuk kendilerine daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlü olanların yükünü taşıyacak.

Ve ne acıdır ki sanal alemde renkli bir dünyanın içine iteklendiğini zannedenlerin sadece "soluk benizli" halleri olacak. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağını bile mumla ararken!

***

Not: Teknolojik akvaryumlarda hapsolan çocuklara kendilerini nasıl kurtarmaları gerektiğini öğretmek için biraz geç kaldık galiba.

Onların gelecekte ödeyecekleri bedellerin altına imzayı bizler atıyoruz.

Üstelik listeyi de uzattıkça uzatıyoruz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kitap fuarını ziyaret et.

Kendi giyim tarzını yarat.

Gözün tok olsun.

Günü kolay harcama.



Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Hala baktığım yerdesin



Bir ihtimal daha yok

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan perdesin

Hani unutmak ölmekti

Bağışla merakımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin

Hakkı YALÇIN



Unutmayalım ki yerçekimini bile ağaçtan düşen bir elma işaret etti.



Boynumun borcu!

Çocuklarda panik atak ve depresyon

var, o yüzden birçoğu psikolojik destek

alıyorlar.

Korku hormonu tavan yaptığı için mi?

Problem havuzları boylarını aştığı

için mi?

Dört bir yanlarında büyüklüğün

kuralları dolaştığı için mi, yoksa

uyuşturucu çakalları okullarının önünde

dolaştığı için mi?

Bu soruların bir cevabı var elbet.

Ama bir gerçek var ki uyuşturucu

piyasasında ne insanlık var ne merhamet!

O yüzden alışveriş merkezlerinde

12 yaşındaki çocuklara elektronik

sigara satanları işaret etmek boynumun

borcudur.