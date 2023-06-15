GELECEKTE dünyanın başındaki bela; tedarik! Sadece gıda ürünlerinde değil, benzin, mazot, doğalgaz ve "azalan insanlık" gerçeği de insanları bekliyor.
Romantizmin küçümsendiği bir dünyada gittikçe büyüyen felaketlerin fragmanları bunlar.
Yeni bir dünya inşa edilirken, çocuklarımızın sefalet çekme ihtimali çok büyük.
Ekmeğini taştan çıkarmak gerçeğinden uzak büyütülen çocuklar, sanal derinlikte kaybolurken, kim bilir hangi ölümlere gönüllü kurban olacaklar!
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Bundan 50 yıl önce dünyanın öbür ucundaki çocukların tepkilerdeki ortaklık oranı yüzde 5 civarındaydı.
Topa vurmak, sandviç yemek ve sokaklarda misket oynamak gibi.
Şimdi 15 yaşlarındaki çocukların tepkilerdeki ortaklık yüzde 60 civarında.
Hepsinin bilinçaltına teknolojiyle sistemin gereksinimleri enjekte edildi.
Geleceğin dünyasında biri düğmeye basınca tepkiler de ortak olacak.
Total saldırılardaki ortaklık da kaçınılmaz!
Aile sadakat ahlak gibi değerlerin günden güne eridiği bir dünyada bu da teknolojinin zaferi! Ya da birilerinin istediği dünyayı inşa etmenin mühendisliği!
"Bize bir şey olmaz" duygusuyla "benden sonra tufan" bencilliğinin bu inşaata harç taşıdığını söylemeye gerek yok.
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Kurulacak yeni dünyanın içinde güçler dengesinin kimlerden yana olduğunu söylemeye gerek yok. Onların ihtiyaç fazlası "tedarik" işlemleri çoktan yapıldı.
Dünya nüfusunu gereksiz bulanların geleceğin dünyasını "insanlığa" ayıracağını mı düşünüyorsunuz yoksa?
Birbirlerine kırdırılan halkların kendi geleceğini haklayacağını en iyi onlar bilirken.
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Ekranlarda yalanlarına ve çıkarlarına ip atlatanlar için böyle meselelere kafa patlatmanın alemi yok.
Nasılsa çene düşüklüğü bugünlerde iyi para ediyor!
Bilinmelidir ki azalan nimetlerin yerçekiminde uzay minibüsleri yolcu taşımayacak.
Ama her çocuk kendilerine daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlü olanların yükünü taşıyacak.
Ve ne acıdır ki sanal alemde renkli bir dünyanın içine iteklendiğini zannedenlerin sadece "soluk benizli" halleri olacak. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağını bile mumla ararken!
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Not: Teknolojik akvaryumlarda hapsolan çocuklara kendilerini nasıl kurtarmaları gerektiğini öğretmek için biraz geç kaldık galiba.
Onların gelecekte ödeyecekleri bedellerin altına imzayı bizler atıyoruz.
Üstelik listeyi de uzattıkça uzatıyoruz!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kitap fuarını ziyaret et.
Kendi giyim tarzını yarat.
Gözün tok olsun.
Günü kolay harcama.
Sevdalı bir rüzgar
Dolaşır tenimde
Kokunu getirir
Hala baktığım yerdesin
Bir ihtimal daha yok
Mavi düşlerim kayıp
Şimdi gözlerimde
Açılmayan perdesin
Hani unutmak ölmekti
Bağışla merakımı
Biliyorum ölmedin ama
Nerdesin
Hakkı YALÇIN
Unutmayalım ki yerçekimini bile ağaçtan düşen bir elma işaret etti.
Boynumun borcu!
Çocuklarda panik atak ve depresyon
var, o yüzden birçoğu psikolojik destek
alıyorlar.
Korku hormonu tavan yaptığı için mi?
Problem havuzları boylarını aştığı
için mi?
Dört bir yanlarında büyüklüğün
kuralları dolaştığı için mi, yoksa
uyuşturucu çakalları okullarının önünde
dolaştığı için mi?
Bu soruların bir cevabı var elbet.
Ama bir gerçek var ki uyuşturucu
piyasasında ne insanlık var ne merhamet!
O yüzden alışveriş merkezlerinde
12 yaşındaki çocuklara elektronik
sigara satanları işaret etmek boynumun
borcudur.