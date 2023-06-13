Tercüme!

FENERBAHÇE 9 yıl sonra bir kupa kazandı. Oysa 9 yıl içinde kaç kez yolda kaldı. Transferde yerli yabancı onlarca futbolcu aldı, bilmem kaç tane teknik adam değiştirdi de karşılığını alamadı.

Asıl mesele yanlışlarda inat edenler, disiplin kuşunun kanadını kıranlar.

Yoksa Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması için eldeki kadroyu doğru kullanmak yeterliydi.

Topu taca atanlara ve en kritik maçlarda rakibine tekme atanlara prim verilmeseydi.

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9 yıl sonra Fenerbahçe'ye kupa kazandıran Jesus'un tarihe geçtiğini söyleyebiliriz ama Jesus'un Fenerbahçe'den aldıklarını görmezden gelemeyiz.

Futbol sadece tarihle değil tarifle de sınar insanları. 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye kupa kazandıran Jesus'un bir tarifi varsa; "kupayı kazanırken teknik direktör, ligi kaybederken mızıkçı!" Bizde başka tercümesi yok.

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Hafta içinde Arda Güler'in Alex de Souza ile görüntülerine baktım.

"Eğer Arda ile Alex futbolcu olarak aynı çatı altında olsaydı, Arda Güler'in futbolu ikiye katlardı" dedim.

"Abisi Alex olanın sihri de başka olur!" Fenerbahçe takımında Arda Güler'in gelişimine sekte vuran adam çokluğunu işaret ederken not düştüm; "bu delikanlının korunması rica olunur!"

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Eğer gelecek sezona şimdiden hazırlanmak gerekiyorsa, bilinç akışına ve "futbolcu bakışına" değer verilmesi de en önemli transfer metotlarından biri sayılmalıdır.

Fenerbahçeli çocukların erken yaşlanmasının bir anlamı varsa tabii!