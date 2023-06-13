Bir adamı izliyorum

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Tayyip Erdoğan'ın elbette rahatsızlıkları var ama asıl rahatsız olanlar başka adreste!

Yıllardır yenilgiye doymayan ve hala koltuğunu bırakmayanların tarafında!

Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı krize çevrilecek, ekonomi ve faiz oranları üzerinden yaratılmaya çalışılan negatif hava muhalefetin iktidar hevesine yağ sürecek.

Dolar yükselecek, Tayyip Erdoğan koltuğunu kaybedecek ve oturduğu yerden ahkam kesenler de iktidara gelecek öyle mi?

Onların hayallerini sevsinler!

Yıllardır "durarak" siyaset yapanların bu saatten sonra koşarak bile Tayyip Erdoğan'a yetişmesi mümkün değildir.

Reçete yazılacaksa muhalefet için yazılmalı.

Her seçimden sonra birilerine kızılacaksa, neden kaybettiğini bile göremeyenlere kızılmalı.

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Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesindeki yeri asla dolmaz, doldurmak isteyenler önce kendi içlerindeki boşluğu doldursun.

Sağlık üzerinden zalim siyaset yapacaklarına.

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Yazdıklarımı okuyorum yeniden.

"Bir adamı izliyorum.

Yılın her günü ülkesi için çalışan, zamanın akışı gibi hızlı. Hayatın gerçeklerini soluyor günbegün. Kendi gerçeklerinden izinli, özlemlerini ertelediği muhakkak.

***

Bir adamı izliyorum.

Sabır işçisi, dipten gelen okyanus dalgası.

Gömleğini günlük koşularda terletmiş.

Gözlerinde korkunun yeri olmayan Kasımpaşalı delikanlı.

Halen yüzlerce küreği tek başına çeken forsa.

Uzun yolculukların yorgunluğundan bir kez olsun şikayetçi olmamış.

Yıkılmasına ıslık çalanların gölgelerine duruşundaki sihri yetmiş.

***

Bir adamı izliyorum.

Ne babadan kalma huylarını eskitmiş ne inandığı doğrularını.

Tuzun ve ekmeğin hatırını bilmiş, kötü günlerinde yanında olanlara vefasından zerre kadar sapmamış.

Bakışları bile yenilmemiş hiç, asırlık bir çınar duruşu var.

Toplumsal sevginin borcunu halka hizmetle ödüyor.

O yüzden onun için can yelekleri gökyüzünde, adedi milyonlarca insanın duası!

***

Tayyip Erdoğan'ı bu topraklarda "silinmez izler bırakan" çok özel bir lider olarak görüyorum.

"Peki, hala istifa etmeyip fırsattan istifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl görüyorsun?" diye soran olursa!

Resmini bile görmek istemiyorum!