Tayyip Erdoğan ve umut!

YENİ Bakanlar Kurulu'ndaki isimlere bakınca huzur duydum.

Geleceğin dünyasında sağlık, ekonomi ve dış ilişkiler çok önemli olduğu için, yapılan tercihleri doğru buldum.

Birçok şeyin altından kalkacağız.

Geriye kalan toplumsal bütünlük ve huzur.

Sevginin saygının bu topraklardaki hatıralarını hepimiz biliyorsak, nefretin de icabına bakacağız!

Bu güç bizlerde mevcut.

Not: Paylaşmak, dizlerimizi kırıp oturduğumuz ve kalbimizle donattığımız sofra düzeninden kalmıştır.

***

Tayyip Erdoğan'ın birçok şeyin güvencesi olması sebepsiz değilse, kaybedenler biraz da kazananların önünde eğilse çok şey farklı olabilir.

Ama sadece muhalefette kalmayı politika sanatı olarak görenler yerinde sayarken, Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları yapacaklarının teminatı sayılmalı.

Bazı şeyler kötü giderken ayakta kalmayı başarmak herkesin harcı değilse, ülkesinin güzel olmasını dilemek de bütün siyasetçilerin bu ülkeye borcudur.

Mesele memleket meselesiyse!

Muhalefet meselesi değilse!

***

2015 yılında yazmışım.

"Hayat her gün satırbaşı!

Ateşten gömlek giymiş bir adama karşı kazanılacak zafer, öncelikle halkın gönlünü kazanmaktan geçer.

Herkes kendi nefretini sınarken, Tayyip Erdoğan'a duyulan sevginin sınaması da yapılmalıdır.

Şifreli korkular yaymakla beyinlerdeki düşünceyi harekete geçirmek arasında derin bir boşluk vardır.

Çünkü nefret başka istikamettedir.

Sevda başka." Yazının sonuna dipnot eklemişim.

"Bilinmelidir ki bu saatten sonra ne postallar karşı durabilir ne silahlar.

Böyle bir aşka!"

***

Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin sırrını bu sihirde aramak gerekir.

Bazıları doğuştan liderdir. Tayyip Erdoğan'da başkalarında olmayan çok şey var.

Kararlı duruş, cesaret, dava adamlığı.

Halkın dilinde ömürlük şarkılar gibi duruyor, mevsimlik şarkılar gibi değil.

O yüzden halkın randevusuna asla geç kalmaz.

Ve o yüzden deprem bölgesinde Tayyip Erdoğan'a duyulan güven sebepsiz değildir.

"Yıkılanı da o yapar!"

***

Yeni bir döneme giriyoruz.

Yaratılan negatif enerjiyi toprağa gömerken, umut etmek istiyoruz.

Bir sütçünün ineğiyle, yağmurun toprakla, ağacın yaprakla sevdasıdır umut.

Ve ne olursa olsun yenilmez!

O yüzden güneşin battığına değil nasıl doğduğuna bakmaktır umut.

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski resimleri yenisiyle kıyasla.

Saygılı sürücü ol.

Yattığın yeri topla.

Sebzeli omlet yap.

Peşin hüküm verme.



Yıldızlar gece lambası

Masal gibi bakardık

Ahşap merdivenlerden

Gökyüzüne çıkardık



İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkün

Hayatın telaşına



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Hakkı YALÇIN



Uyuşturucuya ve çakallara göz yumanlara karşı durmak insanlık görevimizdir.



Söğüş erkekler!

Geçmişte yapılan araştırmaların

devamında yine aynı sonuçlar. Buna göre,

"ikinci el erkekler revaçta!"

Hele ilk evliliğinde kendisini aldatan

kadına milyon dolarlar akıtacak kadar

özellikli biriyse.

Böyle cömert erkeklerin ne tarz kadınlar

tarafından revaçta olduğunu sorgulamanın

anlamı yok. Çünkü onların paralarından

başka hiçbir şeyleri yok!

O yüzden parayı bulanların adamlığının

eksik olması, "ikinci el piyasasında"

kadınların en çok aradığı özellik!

Söğüşlenmek bazılarının kanında var!