Başyapıt!

GALATASARAY şampiyonluğunu pazar gecesi görkemli bir törenle şereflendirirken, Fenerbahçe'nin biletini de yine aynı skorla kesti.

Galatasaray'ın başarısı başyapıttır.

Sezon başında trollerin saldırısına taraftarla birlikte göğüs geren Okan Buruk'un zarafetini de tırnak içine alıyoruz, akıl oyunlarını da.

İcardi'nin sihirbazlığına efendi duruşunu da eklerken, "yok senin üstüne yok başka biri" diyoruz. Ve bu görkemli şampiyonluk için Galatasaraylı bütün futbolcuları tebrik ediyoruz.

***

Fenerbahçeli futbolcular kendilerine sorsun, "ben şampiyon olmak için bu sezon ne yaptım?" Birkaç kişinin dışında "hiçbir şey!" Ayağa kalkmayan şımarık zalimleri çoktan rafa kaldırmak gerekirdi ama onlar için özel uçak bile kaldırıldı.

O futbolcular sadece içlerindeki davayı değil, ligdeki ikinciliği bile tehlikeye atarken eğilip almayacak kadar gamsızdılar.

Mızıkçı Jesus da kilidi açmayı değil bozmayı seçince sonuç ortada.

"İntihar nedeniyle bu sezon da kapalıyız!"

***

Disiplini reddedersen, sorumsuzları her defasında affedersen ve her sezon sonunda mazeret dilekçesine ıslak cümleler eklersen. Şampiyonluk manzarasını ancak seyredersin.

Her sezon kaza yaptığın halde ehliyetini iade etmezsen. İnsanlara yüksekten bakarak kendine başkalık kazandırdığını zannedersen. Her zaman kaybedersin!

***

Baş ağrıması, diş ağrıması neyse ama insanın içinin acıması başka bir şeydir.

Fenerbahçeli bir taraftarın iki hafta önce gönderdiği bir mesaj vardı.

"Bu aşk hiçbir şeye benzemiyor Hakkı Abi ama bazı futbolcular da tarihimizdeki futbolculara benzemiyor. Onları bu kulübe getirenleri de bağışlamıyorum, hayallerimi bitirenleri de!"

***

Cevap yazmıştım. "Fenerbahçe'deki yeni yöneticilik yasasına göre onların sözleşmelerini uzatmakta yarar vardır!

Çünkü sahada rakibine direnç göstermeyen zalimlere özel kontenjan ayrılmıştır."