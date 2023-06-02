Omuz omuza!

BU yaşıma kadar görmediğim kötü insanları şimdiki zamanda görüyorum.

Cep telefonlarının keşfedilmesi sıradan bir galibiyet sayılabilir ama insanların hayatıyla oynamayı "güç zannedenlerin" çoğalması kötülüğün zaferidir.

Zalimliğin gücü hala anlaşılmıyor ama kimse sükseli cep telefonlarına da güvenmesin, aranan insanlığa ulaşılmıyor.

***

Bizler şimdiki zamanın eski haliyiz.

Gençlerin halinden anlarız, yaşlı insanlara gözümüz gibi bakarız. Hayat dersinde çocuklar için parmak kaldırırız.

Şimdiki zamanın kirli pençelerinin yanında bizim çocuksu anonsların hükmü yok sayılırken bizler de dipnot düşeriz.

"Sorumsuzluğun tarihine kayıtlıdır; göz göre göre harcanan çocuklar!"

***

Bir memlekette hayattan çok ölümün, insanlıktan çok zulmün sözü geçiyorsa gönül zenginliği çoktan toprağa karışmıştır.

Bir memlekette 6 milyonu aşkın kişi uyuşturucu kullanıyor da yetkililer manzarayı seyrediyorsa, o memlekette gençliğin beyni hadım edilmiş ayakları yerden kesilmiştir.

Kağıt üzerinde bile neler kaybettiğinin farkında olmayanlar, bilgisayar üzerinden neler kazandığının hesabını yapıyorsa mesaj alınmıştır.

Bir memlekette sadece sokaktaki uyuşturucu değil, beyinlere teknolojiyle şırınga edilen zehrin de karşılığı alınıyorsa, çocuklar için artık geç kalınmıştır.

***

Yerde bulduğum bir gazete sayfasını okuyabilmek için çömeldiğim o tertemiz yılları hatırlıyorum.

Eski zamanların terini siliyorum da kağıt mendillerden nefret ediyorum.

Hala Cem Karaca dinliyorum, Selda Bağcan, Fikret Kızılok, Marc Aryan.

Hala çocukluk arkadaşlarımın hatırını soruyor, yetkililer sadece manzarayı izlemekle yetinse de göz kulak oluyorum çocuklara.

Alışveriş merkezlerinde 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satanlar boynunun altında kalsın.

"Korkacak bir şey yok" diyenler yeni modaysa, "bir çocuk bir mahalleyi cehenneme çevirecektir" diyen bizim gibiler eski moda kalsın.

***

Yeni modanın façası bile pantolondaki düdük paça! Varsa yoksa para ve kalleşlik, varsa yoksa kötülük.

Çünkü sistem öyle işliyor.

Vicdan para kutusu insanlığın lüzumu yok.

O yüzden yeni modanın sükseli temsilcileri ne sırtlana karşı ne domuza!

Oysa bizim eski modamızda yaşamak er niyetineydi, namussuzluğun her niyetine karşı omuz omuza!

MUTLULUK TAKVİMİ

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Şiir oku sesini kaydet.

Doğa konulu fotoğraf çek.

Vapura bin.



Kazanmak için geç

Unutmak için erken İnsan tutamıyor kendini

Delice severken

Benim gözüm senden yaşlı

Senin kalbin benden kırık

Başka başka sevdalarda

Vurdu bizi bu ayrılık



Alışarak söndürdük

Biz bu yangını

O büyük sevdanın

Külleri kalmış

Adını birlikte

Koyduk bu aşkın

Unutmak ölmekti

Ölmedik bak yalanmış

Hakkı YALÇIN

Bir baro avukatının gerçek görevi hapisteki masum insanı kurtarmaktır.



Her şey sırayla!

Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları

için bestelenmiş bir şarkıdır artık.

Yüreklerde yarayla!

Bugün yaşlı insanları görmezden

gelenlerin bilinmesi gereken bir şey vardır

ki; hayat da her şey sırayla!

O yüzden kimse gençliğine

güvenmesin!

Bugün büyüklerden esirgenen saygı

yarın kendilerine gerekecek ama geçmiş

ola. Herkesin kaderini gençliğinde

yazarken, yaşlandıkça okunması zorlaşır!