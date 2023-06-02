BU yaşıma kadar görmediğim kötü insanları şimdiki zamanda görüyorum.
Cep telefonlarının keşfedilmesi sıradan bir galibiyet sayılabilir ama insanların hayatıyla oynamayı "güç zannedenlerin" çoğalması kötülüğün zaferidir.
Zalimliğin gücü hala anlaşılmıyor ama kimse sükseli cep telefonlarına da güvenmesin, aranan insanlığa ulaşılmıyor.
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Bizler şimdiki zamanın eski haliyiz.
Gençlerin halinden anlarız, yaşlı insanlara gözümüz gibi bakarız. Hayat dersinde çocuklar için parmak kaldırırız.
Şimdiki zamanın kirli pençelerinin yanında bizim çocuksu anonsların hükmü yok sayılırken bizler de dipnot düşeriz.
"Sorumsuzluğun tarihine kayıtlıdır; göz göre göre harcanan çocuklar!"
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Bir memlekette hayattan çok ölümün, insanlıktan çok zulmün sözü geçiyorsa gönül zenginliği çoktan toprağa karışmıştır.
Bir memlekette 6 milyonu aşkın kişi uyuşturucu kullanıyor da yetkililer manzarayı seyrediyorsa, o memlekette gençliğin beyni hadım edilmiş ayakları yerden kesilmiştir.
Kağıt üzerinde bile neler kaybettiğinin farkında olmayanlar, bilgisayar üzerinden neler kazandığının hesabını yapıyorsa mesaj alınmıştır.
Bir memlekette sadece sokaktaki uyuşturucu değil, beyinlere teknolojiyle şırınga edilen zehrin de karşılığı alınıyorsa, çocuklar için artık geç kalınmıştır.
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Yerde bulduğum bir gazete sayfasını okuyabilmek için çömeldiğim o tertemiz yılları hatırlıyorum.
Eski zamanların terini siliyorum da kağıt mendillerden nefret ediyorum.
Hala Cem Karaca dinliyorum, Selda Bağcan, Fikret Kızılok, Marc Aryan.
Hala çocukluk arkadaşlarımın hatırını soruyor, yetkililer sadece manzarayı izlemekle yetinse de göz kulak oluyorum çocuklara.
Alışveriş merkezlerinde 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satanlar boynunun altında kalsın.
"Korkacak bir şey yok" diyenler yeni modaysa, "bir çocuk bir mahalleyi cehenneme çevirecektir" diyen bizim gibiler eski moda kalsın.
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Yeni modanın façası bile pantolondaki düdük paça! Varsa yoksa para ve kalleşlik, varsa yoksa kötülük.
Çünkü sistem öyle işliyor.
Vicdan para kutusu insanlığın lüzumu yok.
O yüzden yeni modanın sükseli temsilcileri ne sırtlana karşı ne domuza!
Oysa bizim eski modamızda yaşamak er niyetineydi, namussuzluğun her niyetine karşı omuz omuza!
MUTLULUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Şiir oku sesini kaydet.
Doğa konulu fotoğraf çek.
Vapura bin.
Kazanmak için geç
Unutmak için erken İnsan tutamıyor kendini
Delice severken
Benim gözüm senden yaşlı
Senin kalbin benden kırık
Başka başka sevdalarda
Vurdu bizi bu ayrılık
Alışarak söndürdük
Biz bu yangını
O büyük sevdanın
Külleri kalmış
Adını birlikte
Koyduk bu aşkın
Unutmak ölmekti
Ölmedik bak yalanmış
Hakkı YALÇIN
Bir baro avukatının gerçek görevi hapisteki masum insanı kurtarmaktır.
Her şey sırayla!
Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları
için bestelenmiş bir şarkıdır artık.
Yüreklerde yarayla!
Bugün yaşlı insanları görmezden
gelenlerin bilinmesi gereken bir şey vardır
ki; hayat da her şey sırayla!
O yüzden kimse gençliğine
güvenmesin!
Bugün büyüklerden esirgenen saygı
yarın kendilerine gerekecek ama geçmiş
ola. Herkesin kaderini gençliğinde
yazarken, yaşlandıkça okunması zorlaşır!