6 harfli cümle!

***

***

***

Sezonun "altın ayakkabı" ödülü İcardi'nin.

Galatasaraylı çocukların rüyasına masal taşıyan adamı taraftarlar da başının üzerinde taşıyorsa sebepsiz değil.

Formaya sadakatin aşkla buluşmasıdır bu; sezona atılan sihirli imzanın karşılığı.

Bütün sporseverlerin ayakta alkışladığı bir golcü olabilmek herkesin harcı değilse, "İcardi; 6 harfli muhteşem bir cümledir." Kendilerine star süsü verenlerin "cümlesine bedel!"