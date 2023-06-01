Görüş mesafesi!

KARA bulutları yıkayıp beyazlatan ve çamaşır ipine asan anneyi de gördüm.

Görüntü bozulsun da çocuklar zehirlenmesin diye televizyon antenlerini tekmeleyen beyaz bulutları da.

***

Elindeki hesap makinesiyle geleceği hesaplarken kafayı yiyenleri de gördüm.

Yaşlı bir gencin çölde çay ocağı açma projesine kafa yorduğunu da.

***

Bu dünyada kiracı olduğunu düşünen iyi bir insanın emekli maaşıyla sokak çocuklarını doyurduğunu da gördüm.

Her ay sonunda kiracısını zamla taciz eden zalim ev sahiplerini de.

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İhtiyaç sahibi olmadığı halde fırınlara asılmış ekmeklere bile göz diken utanmazları da gördüm.

Hala Tanrı misafirlerine inanıp, akşamları sofrasına bir tabak fazladan koyan onurlu aileleri de.

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Bundan birkaç yıl önce Pendik'te bir şirkette aşçılık yapan bir anne, işyerine ait 2,5 kilo köfteyi kendi dolabına koyduğu için mahkemeye çıkarılmıştı.

Savunması analık duygusuyla doluydu, "köfteleri aç çocuğum için alacaktım!" Cümlenin öznesi;

"alacaktım!" Mahkeme kararını verdi "16 ay hapis!" Buna karşılık alkollü sürdüğü lüks otomobiliyle polis memurunu öldüren ve mahkeme kararıyla serbest bırakılan zengin züppeyi de gördüm.

***

Bu yaşıma kadar çok şey gördüm de garibanla zengine eşit davranan hukuku ömrü billah görmedim.

Dipnot: Gördüklerim gerçekti.

Görmediklerim daha gerçek!

MUTLULUK TAKVİMİ

Galatasaray'ı tebrik et.

İçindeki kötü düşünceleri bir kağıda yaz çöpe at.

Eski şarkıları dinle.

Sesin başucumdaki

Saat gibi derman bana

Uyanmak için tek sebebim

Gözlerin inan bana



Kim demiş ki aşk yalan

Park ettim kalbine

Sana meylim var bilirsin

Bir sevda masalı

Yağmurun ellerisin

Aşk sana yakışıyor

Bilmelisin



Sen olmasan

Diz çöker dilenir

Hep seni özlerim

Sen olmasan

Kırılır düşerim

Uçurum çiçeğim

Hakkı YALÇIN

Küfretmenin yaratıcılık sayıldığı sinemamız sanatımızın gururudur!



Eskici!

Eskiler alıyoruz. Kağıt mendil bilmeyen

yakası güllü zamanları, 45'lik plakları.

İnsanların karşıdan karşıya geçerken

bile birbirine selam verdiği yılları.

Hal hatır soran komşuluğu, üzeri

dantelle örtü ahşap radyoları, akşamları

yankılanan arkadaş ıslıklarını. Elle yazılan

mektupları tebrik kartlarını. Seçim

zarafetini!

Karşılığında bütün teknolojik aletleri

kayıt cihazlarını veriyoruz.

Kabul eden parmak

kaldırsın!