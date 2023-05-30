Özel bir gece!

BU gece futbol adına özel bir gece. Kırmızı ışıkları bol olan bir yolculuk ve heyecan dozajı yüksek bir gece.

Şampiyonun belirlenmesi de mümkün, gelecek haftanın iki takım arasında bilek güreşine dönüşmesi de.

Ankaragücü'nün bulunduğu konumu da hesaba kattığımız zaman lider Galatasaray'ı çok zor bir gece bekliyor.

O yüzden Ankara'da hayal kumpanyasına da bilet kesilir şampiyonluğa da.

Gecenin sonunda sarı kırmızı konfeti yağmuru da olabilir, Fenerbahçe için son maça yazılmış bir reçete de çıkabilir ortaya!

Bu geceki mönü; "her şey dahil!"

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Futbolun liderliğe iltifatıdır; "şampiyon!" Liderliği yanında götüren Galatasaray'ın Ankara'dan lider olarak dönmesi garantidir ama asıl hedef şampiyonluksa vereceği mücadele çok önemlidir.

O yüzden "yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diyenlerin, bir kaşık suda boğulmayı reddetmesi büyük ihtimal.

Ama coşkulu olmayı reddedip kuşkulu bir final maçı üretmek de bir ihtimal.

Çünkü futbolda; "son maçlarda takla vaziyetleri" konulu filmleri de izledik.

O yüzden kurduğumuz cümlelerde temkinli olmakta yarar var!

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Futbolun sonuçlarına da aynaya baktığımız gibi bakmalıyız. Şampiyonluk bir tarafta hüzün öbür tarafta.

Şampiyonluğun kaderini futbolcular yazacaksa, bizlere düşen de şampiyonun hakkını vermek!

Bu gece olmazsa önümüzdeki hafta!