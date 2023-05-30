Milletin alkışları

ÖNCELİKLE bir kez daha kazanan Tayyip Erdoğan'ın hakkını verelim.

Bu seçim Tayyip Erdoğan'ın milletinden yeni alkışlar alması içindi.

O alkışlar sahibine ulaşmıştır; "bizde kredin çok" mesajıyla birlikte!

Bu seçim Tayyip Erdoğan'ın sihrini bir kez daha doğrulaması içindi.

20 yıldır değişmeyen kural bunun kanıtıdır, üstelik böylesine zor şartlarda bile!

***

Bazen seçimlerde kaybedenin de kazandığı bir şeyler vardır.

Ama yıllardır kaybedip neden kaybettiklerinin farkına varmayanların yapması gereken tek şey kalmıştır; gitmek!

Vedalar sportmenlik içermelidir, o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi istifa etmesi gerekirdi. Seçimi kaybetse de itibar kazanırdı.

"Oylarını artırdı" mazereti, 20 yıldır kaybeden birinin o koltukta oturmasına gerekçe olamaz.

Bu kadar çok kaybedip hala koltuğunda oturan bir lider de dünyanın hiçbir ülkesinde bu ortamı bulamaz.

Ama görünen bir şey varsa, bundan böyle seçime gitmeye gerek yok;

"seçim Kemal Kılıçdaroğlu'na geliyor!" Ve tabii ki yanındaki vokal arkadaşlarına!

***

Seçim gecelerinde insanlar arasındaki derin uçurum daha bir belirginleşiyor.

Sosyal medya nefret arenası, herkeste hararetli bir hakaret humması!

İnsanlar kendisinde olmayanı başkasında ararken birbirlerinden kötülük çalıyorlar! Üstelik büyük bir gururla!

Nostaljiye tutkunluğum buradan geliyor; bir seçim yağmuru ertesi günü her şeyi silip süpürür, geride bir şeyler kalırsa insanlar da kapılarının önünü süpürürdü.

***

Dünyanın en güzel çiçeğidir huzur.

Tayyip Erdoğan'dan karanfilli cümlelerle ortamı sakinleştirici, bütünleştirici yeni bir Türkiye gerçeğine imza atmasını bekliyoruz.

Bu güç kendisinde mevcut.

Garip bir seçim gerginliğinde toplum olarak hepimiz yorulduk çünkü.

Ve hayat pahalılığına, zalimce artan kiralara, yaratılmak istenen güvensiz ortama el atmasını bekliyoruz.

Bu güç de kendisinde mevcut.

Bütün koşularda birinciliği şeffaflık alsın!

***

Bu seçimden herkesin payına, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak düşsün.

İsteriz ki enflasyon da düşsün hatta boynu altında kalsın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Fanatik olma.

Karton bardakla kahve iç.

Sonuçlara katlan.

Dünya haritasında gezinti yap.

Çektiğim acılar

Canıma yetti

Bu aşkı burada

Bitireceğim

Sabahlara kadar

Her gece beni

Mahvetmene izin

Vermeyeceğim



Yıllardır aşkımdan

Sabrettim sana

Gururumu serdim

Ayaklarına

Adımı el gibi

Dudaklarında

Harcamana izin

Vermeyeceğim

Hakkı YALÇIN



Brütus'un sırtına sapladığı hançerden sonra Sezar hapşırdı da ne oldu?



Atış serbest!

İstanbul Şirinevler metro durağının

yanındaki büfede lise öğrencilerine

"taneyle" sigara satışı yapılıyor.

Bu demektir ki; yasalar hiçe sayılıyor

ve gençlere sigaraya başlamanın en ucuz

yolu sunuluyor.

İstanbul Florya'daki alışveriş

merkezindeki tütün ürünleri satan

mağazada 12 yaşlarındaki çocuklara

elektronik sigara satıldığını kaç kere

yazdım da kimsenin kılı kıpırdamadı.

Bu ülkede yetkililerin sorumluluk

alması icap etmediği içindir ki çakalların

işleri tıkırında!

Gençler duman olmuş kimin

umurunda!