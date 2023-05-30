ÖNCELİKLE bir kez daha kazanan Tayyip Erdoğan'ın hakkını verelim.
Bu seçim Tayyip Erdoğan'ın milletinden yeni alkışlar alması içindi.
O alkışlar sahibine ulaşmıştır; "bizde kredin çok" mesajıyla birlikte!
Bu seçim Tayyip Erdoğan'ın sihrini bir kez daha doğrulaması içindi.
20 yıldır değişmeyen kural bunun kanıtıdır, üstelik böylesine zor şartlarda bile!
***
Bazen seçimlerde kaybedenin de kazandığı bir şeyler vardır.
Ama yıllardır kaybedip neden kaybettiklerinin farkına varmayanların yapması gereken tek şey kalmıştır; gitmek!
Vedalar sportmenlik içermelidir, o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi istifa etmesi gerekirdi. Seçimi kaybetse de itibar kazanırdı.
"Oylarını artırdı" mazereti, 20 yıldır kaybeden birinin o koltukta oturmasına gerekçe olamaz.
Bu kadar çok kaybedip hala koltuğunda oturan bir lider de dünyanın hiçbir ülkesinde bu ortamı bulamaz.
Ama görünen bir şey varsa, bundan böyle seçime gitmeye gerek yok;
"seçim Kemal Kılıçdaroğlu'na geliyor!" Ve tabii ki yanındaki vokal arkadaşlarına!
***
Seçim gecelerinde insanlar arasındaki derin uçurum daha bir belirginleşiyor.
Sosyal medya nefret arenası, herkeste hararetli bir hakaret humması!
İnsanlar kendisinde olmayanı başkasında ararken birbirlerinden kötülük çalıyorlar! Üstelik büyük bir gururla!
Nostaljiye tutkunluğum buradan geliyor; bir seçim yağmuru ertesi günü her şeyi silip süpürür, geride bir şeyler kalırsa insanlar da kapılarının önünü süpürürdü.
***
Dünyanın en güzel çiçeğidir huzur.
Tayyip Erdoğan'dan karanfilli cümlelerle ortamı sakinleştirici, bütünleştirici yeni bir Türkiye gerçeğine imza atmasını bekliyoruz.
Bu güç kendisinde mevcut.
Garip bir seçim gerginliğinde toplum olarak hepimiz yorulduk çünkü.
Ve hayat pahalılığına, zalimce artan kiralara, yaratılmak istenen güvensiz ortama el atmasını bekliyoruz.
Bu güç de kendisinde mevcut.
Bütün koşularda birinciliği şeffaflık alsın!
***
Bu seçimden herkesin payına, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak düşsün.
İsteriz ki enflasyon da düşsün hatta boynu altında kalsın!
MUTLULUK TAKVİMİ
Fanatik olma.
Karton bardakla kahve iç.
Sonuçlara katlan.
Dünya haritasında gezinti yap.
Çektiğim acılar
Canıma yetti
Bu aşkı burada
Bitireceğim
Sabahlara kadar
Her gece beni
Mahvetmene izin
Vermeyeceğim
Yıllardır aşkımdan
Sabrettim sana
Gururumu serdim
Ayaklarına
Adımı el gibi
Dudaklarında
Harcamana izin
Vermeyeceğim
Hakkı YALÇIN
Brütus'un sırtına sapladığı hançerden sonra Sezar hapşırdı da ne oldu?
Atış serbest!
İstanbul Şirinevler metro durağının
yanındaki büfede lise öğrencilerine
"taneyle" sigara satışı yapılıyor.
Bu demektir ki; yasalar hiçe sayılıyor
ve gençlere sigaraya başlamanın en ucuz
yolu sunuluyor.
İstanbul Florya'daki alışveriş
merkezindeki tütün ürünleri satan
mağazada 12 yaşlarındaki çocuklara
elektronik sigara satıldığını kaç kere
yazdım da kimsenin kılı kıpırdamadı.
Bu ülkede yetkililerin sorumluluk
alması icap etmediği içindir ki çakalların
işleri tıkırında!
Gençler duman olmuş kimin
umurunda!