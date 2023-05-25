Romantik tepki!

YAPILAN bir araştırmaya göre, trafikte çapkınlık yapanlar sıralamasında Türkiye dünya sıralamasında ilk beşte.

Buna göre Türk sürücüler trafik sıkıştığında telefonla flörte başlıyor.

Sürüş esnasında mesajlaşmaya son hız devam edilirken, sosyal medyayı kullanmakta da sakınca yok.

"Dünya çapında" kötü sürücü olmaktan kurtulanların kazalara verdiği sebepler araştırmaya dahil edilmemiş.

Demek ki Türkiye'de her yıl artan kazaların kötü sürücülerle ilgisi yokmuş da her şey romantik sürücü hatasıymış.

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Zaman geçtikçe benliğini kaybeden sürücü sayısındaki patlamalar, trafikteki şiddet araştırma yapanların ilgisini çekmemiş.

Bundan 4 yıl kadar önce protez kol kullanan engelli bir vatandaşı öldüresiye döven 3 kişilik vahşet çetesini hatırlıyorum.

Hepsi de olaydan sonra sokaklarda fink attı ve hiçbiri hapis yatmadı!

Otomobiliyle görme engelli vatandaşa çarptıktan sonra "kör müsün?" diye bağıran, ardından da otomobilinin aynası kırıldığı için görme engelli insanın yüzüne biber gazı sıkanları da unutmadık. Üstelik yerine yenileri geldi.

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Bundan 2 yıl önce 4 kişilik çakal sürüsü trafikte bir genci ortalarına alıp acımasızca tekmelediler.

4 kişi bir olup dövdükleri gençten dökülen kanla yüzlerini yıkayacak kadar kana susamışlardı.

Ellerinde olsa o canı alacaklardı.

Buna yeni moda erkeklik deniyor.

İnsanları öldüresiye dövmenin bu vahşilere nasıl bir haz verdiğini yüzlerindeki ifadelerden anlıyorsunuz.

Onlar mahkemede verecekleri ifadeyi de biliyor ve dayak yiyen gençten daha önce evlerine dönebiliyor.

Herhalde yasalarımız da zalimlere karşı "romantik tepki" vermekle mükellef!

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Hafızamı tazeliyorum da bir anne trafik kazasında ölen oğlunun böbrek, karaciğer ve pankreasını bağışlamıştı.

Organ nakli koordinatörü sormuştu, "kalbini de bağışlayacak mısınız?" "Hayır" demişti anne, "oğlumun sevdiği kız 'o kalp bana ait' diye kalbin bağışlanmasını istemiyor." Hayat böyledir! İnsanlar bazen öldükten sonra bazen de yaşarken kalbini bağışlar ama haksızlığı bağışlamaz!

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Yapılan romantik araştırmaya inat, bugün "kötülük mü iyilik mi?" konulu bir anket düzenlense kötülük açık ara önde gider.

Bir zamanlar "eskilerden kim kaldı?" diye sorulduğu zaman erkeklik önde giderdi.

Delikanlılık bu topraklarda kendi isteğiyle hayatına son verdi.

Birileri de izin verdi yol verdi!

MUTLULUKL TAKVİMİ

Talih oyunlarına yüz verme.

Hapishaneye kitap gönder.

Işıkları söndür geceyi izle.



Bu gece benim için

Yollara çık ve yürü

Anılara gülümse

Yangın ve kül kardeştir



Eğer için yanarsa

Gözyaşı kalbe damlar

Ağlamaktan utanma

Ateş ve su kardeştir



Ben seni hiç terk etmedim

Seven kalbim öyle diyor

Bıraktığın yerden seni

Sevmeye devam ediyor

Hakkı YALÇIN



Balların sahte olması dürüstlüğün arı kovanına sokulan çomak yüzündendir.



Sahte dostlar!

Müzik dünyası yüzünüze gülen

sahte dostlarla doludur.

İyi günde kol kola yürünse de

kötü günde toz olmak hayatın

modasıdır.

Zamanla öğrendim ki bazılarının

kitabında hain ve asalak doğulur

O yüzden bu devirde kimseye

sırtınızı dönmeyecekseniz.

Kara töredir bu; çıkarların söz

konusu olduğu hallerde vefa ve

dürüstlük bir kaşık suda boğulur.