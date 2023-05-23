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  • 23 Mayıs 2023, Salı

Özel imza!

GALATASARAYLI futbolcular Sivasspor maçından sonra tayin edilen adrese doğru alkışlarla uğurlandılar. Maç boyu bütünlük duygusu hiç aksamadı, kazanma duygusu hiç eksilmedi.
Görünen o ki, Galatasaraylı futbolcular ligde kendilerine döşedikleri kırmızı halının üzerinde finale yürüyorlar.
Bir kaza olur mu diye düşünen de var!
Sezonun en anlamlı ama bir o kadar da zor bir deplasman maçı onları bekliyor.
Galatasaraylı futbolcular için koca sezonu bir maçta harcamayacak kadar anlam ve yürek bütünlüğü mevcut ama küme düşme potasındaki Ankaragücü karşısında "çok rakipli" bir mücadele olacağı da ortada.

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Bu sezonun en özel imzası İcardi. Golcülüğün heykel tasarımı.
Kaç maçtır neticenin ta kendisi. Estetik goller sergisine en çok fotoğrafı asılan adam.
Torreira da sezonun en hamarat oyuncusu. Her maçta bir şehri kat ediyor sanki. Üstelik arkadaşlarını da sırtında taşıyor.
Kalbinden geçenler ayaklarından sahaya yansırken, ondaki yürekli mücadelenin karşılığı da sonuca yansıyor.
O yüzden taraftarın gözünde masal kahramanı gibi.

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Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le harika yolculuğu sürüyor.
Haftalar ilerledikçe gücü artan bir takımın en büyük talihsizliği sezonun sonuna gelinmiş olmasıdır.
Beşiktaş taraftarlarına cennet gibi sezon sonu macerası yaşatmak bile çok şeyin karşılığı olsa da "adam asmaca" oyunlarının fazlasıyla ilgi gördüğü futbol medyasında Şenol Güneş'in yaptıkları, ondaki sihrin doğrulanmasıdır

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