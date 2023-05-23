HER ülkede seçim oluyor da bu kadar gerginlik ve kabalık niye?
İnsanlar arasında derin uçurumlar icat etmek için mi bütün bunlar?
Tarihe not düşülüyor cümleler.
Dillerde karanfil yok mu?
İnsanlar birbiriyle tartışırken "Sayın" diye hitap etmek çok mu?
***
Bir seçim uğruna sanki film çevriliyor da belki yarınlar devriliyor.
Zarafetin tartısı bozuk.
Asaletin yerinde yeller esiyor.
Irmak kenarına su içmeye giden ceylanları avcıların elinden kurtaramadık da çocukları düşünmek yok mu?
Güneşi sırtına alıp, geleceğe armağan diye o çocuklara dağıtmak çok mu?
***
Sevdamız insan.
Davamız memleket.
Üç yanımız mavi deniz.
Peki yürekler niye kara?
Ceplerde birkaç şiir yok mu?
Yaratılan korku ikliminde gökyüzüne barış resmi çizmek çok mu?
***
Belleğimizi yoklayalım biraz.
Ne oldu bize?
Ne oldu hiç karşılık beklemeden el uzatan bütünlüğümüze?
Yapılan iyiliklerin karşılığını beklemek nasıl da ayıp bir şey.
Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmek yakışıyor mu?
Kötülüğü koyacak yer yok mu?
İyiliğin hatırını sormak çok mu?
***
Ekranlarda birbirlerini yiyenlerin derdi memleket değil para!
İnsanları birbirine kırdırmak için harıl harıl çalışan sosyal medya mezbahaları kan istiyor can istiyor.
Bunlara "dur" demek yok mu?
Elle yazılmış mektupları, sokak sergilerindeki tebrik kartlarını hatırlamak çok mu?
***
Bizler çok şeyi erteledik.
İşimize gelmeyenleri iteledik.
İstediğimiz tek şey, kaybeden kazananı tebrik etsin, kazanan kaybedeni yolcu etsin.
Bu isteğimizi çok görmesinler!
***
Not: Biz bu memleket için bin kere yandık da bu memleket bir kere bile yanmadı bizim yüzümüzden.
MUTLULUK TAKVMİ
Dünya gerçeklerini takip et.
Yaz için çadırlı tatil planı yap.
Kimseyle inatlaşma.
Çocuklara çıtalı uçurtma yap.
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin hasreti gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Ektiğimi biçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Hakkı YALÇIN
Yağmur bile çürütemezdi, çocukluğumuzun o yürekli afişlerini.
Hal ve gidiş!
Aydınlığın kutsallığını sadece
kendileri karanlıkta kaldığında
hissedenler için gerçekte aydınlığın
lüzumu yoktur.
Kendileri gibi düşünmeyenlere
hayat hakkı tanımayanların
özgürlük ve demokrasiden söz
etmeye de hakkı yoktur.
O yüzden, bir gün özgür olmaya
karar verenler başkalarının hayatına
müdahale etmekten vazgeçmekle
başlasın işe!
Zengin olmaya karar verenler de
gönlünden başlasın işe!
Hatırlayan bilir, bir zamanlar
"hal ve gidiş" diye bir ders vardı
okullarda.