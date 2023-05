Lütfen!

HER ülkede seçim oluyor da bu kadar gerginlik ve kabalık niye?

İnsanlar arasında derin uçurumlar icat etmek için mi bütün bunlar?

Tarihe not düşülüyor cümleler.

Dillerde karanfil yok mu?

İnsanlar birbiriyle tartışırken "Sayın" diye hitap etmek çok mu?

***

Bir seçim uğruna sanki film çevriliyor da belki yarınlar devriliyor.

Zarafetin tartısı bozuk.

Asaletin yerinde yeller esiyor.

Irmak kenarına su içmeye giden ceylanları avcıların elinden kurtaramadık da çocukları düşünmek yok mu?

Güneşi sırtına alıp, geleceğe armağan diye o çocuklara dağıtmak çok mu?

***

Sevdamız insan.

Davamız memleket.

Üç yanımız mavi deniz.

Peki yürekler niye kara?

Ceplerde birkaç şiir yok mu?

Yaratılan korku ikliminde gökyüzüne barış resmi çizmek çok mu?

***

Belleğimizi yoklayalım biraz.

Ne oldu bize?

Ne oldu hiç karşılık beklemeden el uzatan bütünlüğümüze?

Yapılan iyiliklerin karşılığını beklemek nasıl da ayıp bir şey.

Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmek yakışıyor mu?

Kötülüğü koyacak yer yok mu?

İyiliğin hatırını sormak çok mu?

***

Ekranlarda birbirlerini yiyenlerin derdi memleket değil para!

İnsanları birbirine kırdırmak için harıl harıl çalışan sosyal medya mezbahaları kan istiyor can istiyor.

Bunlara "dur" demek yok mu?

Elle yazılmış mektupları, sokak sergilerindeki tebrik kartlarını hatırlamak çok mu?

***

Bizler çok şeyi erteledik.

İşimize gelmeyenleri iteledik.

İstediğimiz tek şey, kaybeden kazananı tebrik etsin, kazanan kaybedeni yolcu etsin.

Bu isteğimizi çok görmesinler!

***

Not: Biz bu memleket için bin kere yandık da bu memleket bir kere bile yanmadı bizim yüzümüzden.



MUTLULUK TAKVMİ

Dünya gerçeklerini takip et.

Yaz için çadırlı tatil planı yap.

Kimseyle inatlaşma.

Çocuklara çıtalı uçurtma yap.



Gözlerinde boş denizler

Her halinde benden izler

Yüreğin hasreti gizler

Acıları içtin oğul



Gün geldi sarardın soldun

İhanete karşı durdun

Sen sabrın ustası oldun

Sınıfını geçtin oğul



Gülün dikeninde yürek

Helal süt emmişsin demek

Sana emanet memleket

Ektiğimi biçtin oğul



Aşka serdin yüreğini

Bükemezler bileğini

Ölüm korkutmuyor seni

Sen beni de geçtin oğul

Hakkı YALÇIN



Yağmur bile çürütemezdi, çocukluğumuzun o yürekli afişlerini.



Hal ve gidiş!

Aydınlığın kutsallığını sadece

kendileri karanlıkta kaldığında

hissedenler için gerçekte aydınlığın

lüzumu yoktur.

Kendileri gibi düşünmeyenlere

hayat hakkı tanımayanların

özgürlük ve demokrasiden söz

etmeye de hakkı yoktur.

O yüzden, bir gün özgür olmaya

karar verenler başkalarının hayatına

müdahale etmekten vazgeçmekle

başlasın işe!

Zengin olmaya karar verenler de

gönlünden başlasın işe!

Hatırlayan bilir, bir zamanlar

"hal ve gidiş" diye bir ders vardı

okullarda.