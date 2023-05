Ağır yenilgi!

DÜN gece İstanbul'u dolaştım. Bir deniz kenarına uzandım önce, bir baktım yıldızları içiyor balıklar. "Artık oltaya gelmiyoruz" dediler, "sofranıza niye gelelim!" "Merak etmeyin" dedim, "sizin yerinize insanlar geliyor oltaya!" Acayip bir kahkaha attılar, "bizden alıkları da varmış!" diye.

***

Bir mahallenin arasına girdim.

Ağustos böcekleri mevsimini şaşırmıştı, ateş böceklerinin eşliğinde sokakta ip atlıyorlardı.

Beni görünce şarkıya başladılar.

"Saz da bizde söz de bizde!" deyip beceriksizliğin balonlarını patlattılar!

O sırada yanımdan geçen bir adam da günün anlam ve önemine mahsuben bir şarkı patlattı. "Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime!"

***

Biraz ileride yaşlı bir genç duvarla konuşuyordu. "Sana yaslandım ama sen bile beni sırtımdan vurdun" dediğini duydum.

Yanına yaklaştım, yerini sakınmak isteyen bir tavır takındı.

"Sen akıllı bir adama benziyorsun" dedi, "burası deli duvarı!" "Hayır" dedim, "ben sizlere benziyorum. Aklımın eşeğini kaçıralı çok oldu. İstersen mal beyanımı vereyim!" O anda gülümsedi, "sen de bizdensin abi" dedi, "akıllı adam mal beyanı verir mi?" Başka bir delikanlı bir giydiğini bir daha giymeyenlere özeniyormuş, ona da mesajımı ilettim. "Helal kazanç kokan eski gömleklerin modası asla geçmez!"

***

Yol kenarında hararetli bir tartışma vardı da birileri yanındakini kışkırtıyor sonra geri çekiliyordu. Silahları zuladaydı da daha büyük bir kargaşaya sebep aranıyordu sanki. Yanlarından geçerken ortamı sakinleştirmek istedim, "çek arabanı" dediler.

Ben de "fazla sürat yapıyorsunuz" diye karşılık verdim, "sizler de ayağınızı gazdan çekin!" Önce üzerime yürüdüler, sonra beni bırakıp birbirlerini yediler.

***

Düşündüm de saygının sevginin ve hatta insanlığın kaybolduğu bir düzende, gecenin bir yarısı zarafeti uyandırmak bana mı kalmış! Ama çocuklar ne olacak?

Korkuyu sevginin önüne koyanlar çocuklarının ömrüne göz koyanlardı.

Hiç kimse çocukluğunun izlerini terk etmezse, o çocukların nasıl büyüdüklerini söylemeye gerek yoktu.

Bizim çocukluğumuzda adını filmlerde duyduğumuz psikiyatrlar şu sıralar niye bu kadar gözdeydi acaba? Depresyon ilaçları da caba!

***

Sonra saatlerce yürüdüm bir baktım gerçeklerin orta yerindeyim.

Satın alınacak insan bulmak, kiralık ev bulmaktan kolaydı artık.

"Önemli olan sorgulama biçimiyse herkes meseleye kendinden başlamalı" dedim kimse duymadı. Ya da kimsenin kitabına uymadı.

Gerçek ortadaydı. Hayatımızın her alanını kaplayıp durmadan konuşanların içlerinde ne sevgi vardı ne birikim ne bilgi.

Birbirlerini yok sayanların çoğaldığı bir ülkede öylesine nefret tohumları ekilmişti ki, insanlar isteseler bile birbirlerini sevemeyecekti artık!

Bu da bir ülke için en ağır yenilgi.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ne yaparsan kalbinle yap.

Gaza gelme.

Gençlerin halinden anla.

Gençlik anılarını anlat



Hala onu soruyorsun

Bitti can dostum bitti

Ayrılığın günahını

Bana yükleyip gitti

Biz kimsenin ardından

Ah etmeyiz biliyorsun

Vefasızı kalbimizde

Yaşatmayız can dostum

Bakmasın arkasına

Yol alsın sevdasına

Biz kimsenin dalgasına

Taş atmayız can dostum

Hakkı YALÇIN



Silahların insanlığa yenilmesini beklemek gençlik ütopyamızdı.



Gençlik Bayramı

Gençler bizim umudumuz ama onların

kapkara umutsuzluğuna karşı yeteri kadar

mavimiz yok.

Metrekareye uyuşturucu kullanan kaç

genç düşüyor ve kaç delikanlı bu çukura

düşüyor?

Gençlere azar azar bir mezar kazılırken

yıllardır bunları boşuna yazıyoruz.

19 Gençlik Bayramı'nda bile asıl

bayramı uyuşturucu çakalları yaparken!